Fadi Fawaz se desahoga en Twitter sobre su situación económica

Casi mes y medio después de su última publicación en Twitter, el que fuera pareja de George Michael, Fadi Fawaz, rompió su silencio en la esfera virtual este fin de semana con unos mensajes dedicados al malogrado cantante en los que le confesaba la difícil situación financiera que estaría atravesando.

Dos días después, volvió a recurrir a la misma plataforma para asegurar con contundencia que todavía no se le había contado toda la verdad sobre cómo se produjo el repentino e inesperado fallecimiento de la estrella de la música, cuestionando así las causas naturales que se citaban como causa de la muerte en el informe de la autopsia.

Su vuelta a la esfera virtual estuvo propiciada por la publicación este domingo de una noticia en el Daily Mail en la que se aseguraba que Fadi quería quedarse con la mansión que el icono del pop tenía cerca de la exclusiva zona de Regent's Park en Londres, además de estar supuestamente planteándose emprender medidas legales para conseguir una manutención multimillonaria y poder seguir manteniendo así el mismo estilo de vida que llevaba cuando George todavía vivía.

En respuesta, el peluquero no dudó en revelar, para acallar esos rumores, que apenas podía permitirse comprar leche y agua.

"Me despierto y hay este artículo en el Daily Mail seis meses después de la muerte de George acusándome de querer tener el estilo de vida que mantenía con mi pareja que murió el 25 de diciembre y con la que había pasado seis años de mi vida. Cuidé de él de la forma más cariñosa y respetuosa posible cada día de los últimos seis años. Todo se paró el día 26 de diciembre. Seis meses después a la pareja de la leyenda le sigue costando comprar leche y agua. Esta es la verdad. Además de estar pasando el duelo y de ser acusado de matar a su novio, la pareja de la leyenda también se preocupa por cuál va a ser su próxima comida", compartió en una serie de tuits.

La citada publicación también se hacía eco de los supuestos intentos fallidos del examante de George de encontrar comprador para un libro sobre su relación con el cantante, una oportunidad que al final habría desestimado porque la editorial interesada solo le ofrecía 50 mil libras (64,5 mil dólares). Fadi tampoco se lo pensó dos veces a la hora de desmentir estos rumores volviendo a hacer referencia a las dificultades que tiene para llegar a fin de mes.

"Estoy a punto de coger el coche y a penas tengo gasolina. Os haré saber si he podido llegar a mi destino o no. Esta es la verdad de hoy. La pareja de la leyenda se negó a vender historias que valían millones aún cuando tenía hambre. Amé a mi pareja muchísimo y los últimos seis años cuidé de él hasta tal punto que perdí a mis amigos, mi vida y parte de mi familia. Esta es la verdad, amigo. Y la verdad es que no me pude permitir comprarle una flor para poner en su tumba o encenderle una vela en el día de su cumpleaños", rezan sus últimos comentarios en la red social.