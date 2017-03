Fadi Fawaz al margen de preparativos del funeral de George Michael

El secretismo con el que los familiares del desaparecido George Michael se están dedicando a ultimar los preparativos de su funeral no solo ha privado a sus fans y a la prensa de cualquier detalle relativo a la ceremonia con la que se le dará el último adiós, sino también al exnovio del legendario artista, Fadi Fawaz, quien no sabe siquiera si podrá acudir al acto religioso al no haber recibido información alguna de la que fuera su familia política.

"¿El funeral? La verdad es que no os puedo dar respuesta alguna, porque todo lo están llevando a cabo en el más absoluto secreto. Lo único que sé es que debería haberse celebrado hace ya mucho tiempo, se ha suspendido y retomado tantas veces ya, que sinceramente todo me resulta demasiado extraño a día de hoy. Pero es cierto, no sé nada, créeme, y eso que todo esto me ha pillado a mí en medio", aseguró al diario The Sun en referencia a las sospechas infundadas que han venido circulando sobre el papel que habría jugado Fadi el día en que murió el intérprete.

Aunque la última autopsia que se le practicó al intérprete concluyó definitivamente que su fallecimiento constituyó la consecuencia natural del progresivo deterioro físico que había venido sufriendo a lo largo de los años, que de forma especial había afectado a su corazón y a su hígado, el estilista con el que George Michael compartió más de una década de convivencia estuvo durante varias semanas, y muy a su pesar, en el centro del debate al sugerirse que él podría ser responsable en parte de una supuesta recaída del artista en la adicción a las drogas, rumores de los que finalmente se ha demostrado que eran rotundamente falsos.

"Sí, soy consciente de que mucha gente pensaba eso, pero no me resulta demasiado extraño porque eso es lo que hacemos los humanos, odiar a los demás. Puede que sea normal, natural, pero me sigue molestando mucho que se haya dicho eso de mí. La gente muere a todas las edades, a los tres, a los cinco años, es algo que no podemos controlar. Pero me consuelo sabiendo que al final se ha sabido la verdad, y eso para mí es especialmente importante porque nadie sabe lo que se siente cuando los demás dudan del amor que sientes por una persona. Es una sensación horrible", aseveró.