Famosos ayudan a hacer brillar Diamond Ball de Rihanna

El Diamond Ball de Rihanna brilló en su cuarto año y continuó haciéndose un nombre como una de las fiestas más ardientes y obligatorias de la industria, y además con fines benéficos.

La estrella pop, fashionista y magnate del maquillaje realizó la gala de etiqueta a beneficio de su Clara Lionel Foundation el jueves en Nueva York, donde Childish Gambino cantó y Tiffany Haddish ofreció 75.000 dólares por un par de aretes.

La actriz de "Girls Trip", quien reciente ganó un Emmy, estuvo de un humor electrizante en Cipriani Wall Street. Cuando los zarcillos de Chopard estaban siendo subastados, le dijo a su competencia: "Permítanme tener algo en este mundo". Los aretes estaban valuados en 112.000 dólares.

Haddish vio a Gambino, quien interpretó "This Is America", ''3005" y otras canciones, como una fanática acérrima frente al escenario. Incluso gritó su lema "está lista" mientras el también actor de "Atlanta" laureado con el Emmy entonaba su himno del soul "Redbone".

Issa Rae, creadora de “Insecure” de HBO, fungió como maestra de ceremonias y dijo alegre a la audiencia: "¡Rihanna se sabe mi nombre!".

Trevor Noah, Odell Beckham Jr., Brian Tyree Henry, Paris Hilton, Normani, Meek Mill y A$AP Rocky fueron algunos de los famosos que asistieron al evento para la fundación de Rihanna, la cual promueve la educación y las artes a nivel global y asiste programas de atención a emergencias. La estrella de 30 años la creó en el 2012 y la nombró en honor a sus abuelos, Clara y Lionel Braithwaite.

"En el pasado quise apoyar tantas causas y uno va a una fundación para esto y a otra para aquello. No creo que sea justo darle la espalda a alguien que necesita de ayuda solo porque no encaja en la escuadra de tu molde. No creo que las fundaciones benéficas deban moldearse de ese modo", dijo Rihanna en una entrevista con The Associated Press. "A algunas personas les funciona, pero yo en lo personal no podría dormir sabiendo que no puedo ayudar a alguien con sida porque mi fundación es para cáncer. Todo el mundo necesita ayuda, uno ni siquiera sabe lo que eso significa. Pueden ser útiles escolares, puede ser algo tan sencillo como eso. Pero nosotros siempre, siempre tendemos una mano y ayudamos, así que esta es una organización creciente".

La Clara Lionel Foundation, que ha dado apoyo a los afectados por los huracanes Harvey y María, se ha fijado la meta de recaudar 25 millones de dólares para un fondo de atención de emergencias antes del Diamond Ball del próximo año. También tiene un fondo de becas y uno de oncología y medicina nuclear en Barbados, donde Rihanna nació y creció.

Seth Meyers sorprendió a la audiencia cuando se presentó para ayudar con la subasta, en la que se recaudó más de un millón de dólares. Entre otros asistentes estuvieron Gucci Mane, Teyana Taylor, La La Anthony, Fabolous, Gayle King, Nipsey Hussle, Skylar Diggins, Justine Skye y DJ Mustard, quien actuó después de Gambino.

Hugh Evans, el director ejecutivo de Global Citizen, recibió el Premio Diamond Ball 2018.