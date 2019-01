Famosos panameños comparten sus reflexiones tras la JMJ

Una semana de mucha alegría, positivismo pero sobre todo de mucha paz, se vivió la semana pasada en Panamá, donde se desarrolló la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y donde la presencia del Papa Francisco cautivó a miles de personas y les dejó una importante reflexión.

Varios artistas panameños compartieron fotografías y videos de este histórico encuentro religioso, tal es el caso de la presentadora de televisión Patty Castillo, quien a través de un selfie con el Papa Francisco al fondo, escribió en su cuenta de Instagram lo que significó este evento para ella pero sobre todo para su fe.

"… desde junio del año pasado he vuelto a la casa de JESUS gracias al retiro de Emaús que transformó mi corazón. Yo pensaba que estaba peleada con DIOS cuando en verdad estaba peleada con las normas de la iglesia. Me dolía pensar que después de mis fracasos, la iglesia en cierta manera me echaba a un lado, no podía comulgar y eso me hacía alejarme de la casa del Señor! En el retiro comprendí que mi relación con JESUS y su madre MARIA iba mucho más allá de lo que los seres humanos podían decirme, entendí que ELLOS nos aman todos los días aun siendo pecadores y que cuidaban y perdonaban a sus hijos siempre ", expresó.

La presentadora manifestó la importancia del cambio "espiritual" que ha tenido y dejó claro que sigue siendo la misma a la que le gusta ir a la playa en bikini, tomarse una pinta bien fría, bailar reggaetón y trabajar en TV "hablando locuras"; sin embargo, contó que ahora convive con Jesús y María todos los días y por eso, dedicó la semana pasada a la JMJ y dejó un mensaje para todos sus seguidores: "Confía en Jesús y sé su influencer como dijo mi amado Papa Francisco para que comprendas que eres hijo del Rey".

Por su parte, el cantante y compositor panameño de ópera, Ricardo Velásquez, quien impactó a los miles de asistentes de la JMJ con su presentación e interpretación del tema "Escucha Tu Corazón", compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde expresa su alegría por formar parte de la JMJ.

"Ser parte de una familia de millones de personas alabando a la Virgen de Fátima y tener la oportunidad y la fortuna de dejar mi pequeña huella en este evento no tiene nombre. Me quedo con el recuerdo de ver a tanta gente trabajando unida y en armonía con un el único propósito de dejar el nombre de mi Panamá en alto! Si tan solo pudiéramos guardar en nuestros corazones un poquito de esta actitud, ganaríamos mucho como País".

Y quien también participó activamente en este significativo evento fue el presentador Roly Sterling, quien mostró su orgullo por ser parte del grupo de jóvenes que presentó al Papa Francisco y a las actividades que se desarrollaron en el marco de la JMJ. Con la bandera de Panamá en su mano y al fondo los peregrinos asistentes, expresó "Misión cumplida. Gracias Dios por regalarme este don y poder prestarlo al servicio de tu gloria, de mi país y del mundo".

Asimismo, Rosa Iveth Montezuma, Señorita Panamá Universo 2018, publicó una fotografía con un grupo de amigos y escribió una reflexión sobre los buenos y malos comentarios que recibió por su participación en la JMJ. " No fui a vanagloriarme ni idolatrar, fui a recibir y admirar al hombre más importante de la iglesia católica, así como lo hago con mis pastores y maestros, fue un tiempo de compartir en comunión y sentir la presencia del Dios que reina en nuestros corazones, espero que estos días queden grabado en la memoria y corazones de todos los panameños, seamos más tolerantes y amables unos con otros, hagamos el cambio que el mundo necesita y sobre todo acerquémonos más a Dios de la mejor manera en la que sintamos paz...".

"Me paré 3 días distintos en un escenario frente al Papa y miles de peregrinos, transmitido para el mundo entero. Podría decir que sentí nervios, que se sintió como todas las veces que he bailado en mi vida pero el amor que emanaba desde el público, el amor que envolvía Panamá, lo hacía todo distinto", fueron las palabras expresadas por Andrea Valeria Batista, Señorita Los Santos 2018 y Reina de Calle Arriba de Las Tablas 2015; quien participó en varios actos como bailarina en la JMJ.

Finalmente, el presentador y actor panameño, Diego De Obaldía, compartió una reflexión a través de su cuenta de Instagram. "Dios estuvo aquí. Durante la JMJ se hizo más presente, pero siempre ha estado aquí. Ahora, si ustedes continúan su vida sin escucharlo y sentirlo tanto como lo hicieron en estos días, perdieron TODO".

Definitivamente, la JMJ fue el evento más importante y significativo del 2019, el cual tocó los corazones de miles de panameños; fue también una fiel demostración de que en la unión está la fuerza, Panamá fue vista por el mundo entero y admirada por sus espacios para compartir, cultura y demostración de Fe.