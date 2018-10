La actriz Fan Bingbing reaparece en las redes sociales para disculparse por un fraude fiscal

La desaparición de Fan Bingbing, una de las actrices mejores pagadas del mundo y una de las estrellas chinas más activas en la red social Weibo, preocupó enormemente a sus más de 60 millones de seguidores, acostumbrados a recibir actualizaciones de sus andanzas casi a diario.La teoría más aceptada durante el tiempo que la intérprete ha estado sin dar señales de vida este verano era que estaba siendo investigada por evasión fiscal y que permanecía bajo vigilancia en un hotel.

Algunos rumores aseguraban incluso que había sido vista en una oficina de inmigración de Los Ángeles, lo que dio pie a que se especulara con la posibilidad de que hubiera volado hasta allí para tramitar una petición de asilo.Ahora por fin se ha resuelto el misterio: la propia Fan Bingbing ha compartido un comunicado en las mismas redes sociales que no actualizaba desde julio para confirmar que ha sido declarada culpable de un delito de evasión fiscal, aunque no se enfrentará a cargos criminales siempre y cuando pague a tiempo la multa.

Fan Bingbing habría ocultado parte de sus ganancias a través de los conocidos como contratos 'ying yang' -una práctica habitual en la industria que consiste en presentar una versión 'oficial' con una cifra mucho menor de lo que cobrarían realmente las estrellas mientras se realiza otro en privado con el verdadero sueldo- para evitar así los altos impuestos que el gobierno chino ha fijado sobre los salarios de los actores, bajo el pretexto de prevenir que su ostentoso estilo de vida contrario a los valores socialistas corrompa a la juventud que los idolatra.

Las autoridades tributarias no han concretado la suma exacta que deberá pagar la artista, aunque se calcula que rondará los 883 millones de yuanes, más de cien millones de euros.La intérprete, por su parte, se ha disculpado con sus fans, con el Partido Comunista Chino y con el estado en general por su error y por haberles decepcionado sin pararse a considerar antes que, sin el apoyo de todos ellos, no habría logrado llegar tan lejos en su carrera.

"Recientemente he experimentado unos niveles de dolor sin precedentes... Me avergüenzo mucho de lo que he hecho. Quiero disculparme aquí con todo el mundo. Acepto por completo todas las decisiones penales que se tomen acorde a la ley tras la investigaciones llevadas a cabo por las autoridades. Cumpliré con las sanciones, intentaré superar las dificultades que se presenten lo mejor que pueda y recaudaré fondos para pagar los impuestos y multas", reza su mensaje, según las traducciones del mismo que ya circulan por la esfera virtual.