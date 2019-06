La romántica dedicatoria de Feliciano López a Sandra Gago tras ganar en Queens

El tenista Feliciano López vivió este domingo una de las jornadas más exitosas y satisfactorias de su larga carrera deportiva en el cuidado césped de la pista central de Queens, el torneo que precede a Wimbledon en la recta final de la temporada de hierba.

Y es que el toledano, quien ya se alzó con la victoria en 2017, no solo recuperó su condición de campeón en la categoría individual, sino que también ganó la competición de dobles junto a su compañero Andy Murray.

Antes incluso de poner el broche de oro a su gran día triunfando en la segunda de las categorías mencionadas, el deportista de 37 años quiso tener un gesto muy romántico y considerado con la persona que, dentro de unos meses, se convertirá en su esposa tras casi dos años de idílica relación, la modelo Sandra Gago, a quien Feliciano pudo demostrar "por fin" que es un tenista "decente".

"No os mováis, que me tomaré media hora y volveré a la pista", aseguró al público allí congregado tras revalidar el título conseguido en el verano de 2017. En ese rato me encontraré con mi novia, mejor dicho, con la que será mi mujer. Cuando nos conocimos ella no tenía mucha idea de tenis y mis resultados no han sido últimamente buenos. Ahora puedo demostrarla por fin que soy un tenista decente, añadió justo antes de dirigirse directamente a ella.

"Me encanta poder compartir esto contigo, Sandra, eres la mejor", le dedicó emocionado al tiempo que provocaba un sonoro aplauso que llevó a la también estudiante de periodismo a levantarse de la butaca y lanzarle besos sin casi poder contener las lágrimas.

Semejante declaración de amor pone una vez más de manifiesto que la pareja atraviesa un momento inmejorable en todos los sentidos y que, al menos en lo que al aspecto puramente sentimental de su romance se refiere, ambos están más que preparados para su esperado paso por el altar.

Sin embargo, por el momento ninguno de los dos parece tener claro si su compromiso de por vida llevará aparejado o no la formación de su propia familia.

"Los dos somos muy niñeros, pero no de ahora, yo de siempre, la verdad. Este año estamos disfrutándolo, ilusionados, esperando que llegue ese día y ya está. Por supuesto, el día de mañana nos gustaría tener una familia aunque ya se verá. Me gustaría ser madre joven pero no ahora por mi situación personal. Siempre he querido ser madre y mi ilusión es ser madre, pero ya se verá", aseguraba con cautela la propia Sandra durante un acto reciente en Madrid.