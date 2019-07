Feliciano López y Sandra Gago ya tienen casi todo listo para su boda

Aunque de momento no se sabe ni cuándo ni dónde se celebrará, la boda de Feliciano López y Sandra Gago ya se ha convertido en uno de los temas más comentados de la crónica social española y, al menos en su última aparición pública, la flamante pareja no ha tenido reparo en seguir alimentando la curiosidad que ha venido generando el futuro evento al dejar entrever que este se producirá más pronto que tarde.

Tanto es así, que los dos enamorados han aparecido juntos en un acto de la firma de moda Pedro del Hierro en Madrid y, durante una breve conversación con los periodistas, ambos han revelado que ya tienen prácticamente cerrados los preparativos de su esperado enlace, incluidos los atuendos que lucirá cada uno de ellos enfrente de amigos y familiares.

"Mi vestido de novia lo tenía muy claro, entonces fue fácil. A la primera dije 'esto, esto y esto'. Es más tirando a clásico", ha compartido la joven periodista y modelo a los reporteros congregados.

"Estoy disfrutando de cada preparativo. Nos faltan cuatro cositas por ultimar... Estoy con muchos nervios y también con muchas ganas de que llegue el día", ha afirmado sin perder la sonrisa.Por su parte, el deportista toledano ha asegurado que la consiguiente luna de miel, sobre la que todavía no han tomado una decisión definitiva, no se prolongará demasiado en el tiempo habida cuenta de que su próximo regreso a las pistas se producirá poco después del parón veraniego.

"Haremos un viaje, pero no muy largo", ha contado Feliciano, quien tampoco ha querido especular demasiado sobre el momento en que ambos podrán formar su deseada familia."Bueno, nosotros somos dos personas que estamos convencidas de que queremos formar una familia. No sé exactamente cuándo va a ser, pero no tiene por qué ser cuando me retire", ha adelantado.