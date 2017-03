Feliciano López celebra en Twitter el fin de su proceso de divorcio

Poco acostumbrado a tener que lidiar con los aspectos más íntimos de su vida personal en las redes sociales, el tenista Feliciano López no ha dudado ahora en hacer una excepción a su estricta política de privacidad para celebrar por todo lo alto el desenlace del tortuoso proceso de divorcio en el que se ha visto inmerso junto a su exmujer Alba Carrillo durante los últimos meses.Lejos de entrar de lleno en la guerra de reproches y acusaciones que inició la modelo poco después de hacer pública la noticia de la separación -allá por el mes de julio-, el deportista se ha limitado a dar las gracias a su equipo legal por la inestimable asistencia que le ha proporcionado a lo largo del litigio y a expresar su convicción de que la justicia, al menos en su caso, funciona con la efectividad que se debería esperar de ella.

"Yo sí creo en la justicia, gracias a mis abogados por su confianza y discreción durante mi proceso de divorcio", ha escrito en su perfil de Twitter sin perder en ningún momento la compostura que ha venido exhibiendo ante el aluvión de noticias y rumores que ha generado su último fracaso sentimental.

Sin embargo, del mensaje hecho público por Feliciano también se adivina un dardo velado hacia la que fuera su esposa durante poco más de un año, ya que su referencia a la confianza que él ha depositado en el sistema judicial contrasta con las quejas que ha venido transmitiendo la abogada de Alba, Teresa Bueyes, sobre una sentencia que obliga a la maniquí a abonar las costas del juicio y que, en principio, divide a partes iguales los bienes gananciales que generó el matrimonio desde su boda en julio de 2015 hasta la firma de la separación de bienes pocos meses después.

Al margen de estos detalles administrativos, lo cierto es que Alba Carrillo asegura respirar ya tranquila tras haber enterrado en el pasado uno de los episodios más oscuros y dramáticos de su vida sentimental, que se ha visto definido también por el intenso escrutinio mediático al que se ha visto sometida y que, todo sea dicho, ella misma ha alimentado a través de explosivas declaraciones.

"Estoy muy feliz porque ya me he divorciado, porque se ha cerrado una etapa que cortaré de mis recuerdos y ensamblaré con el presente, siguiendo por donde iba cuando aquello que no debió pasar nunca, se cruzó en mi destino", contaba en Instagram.