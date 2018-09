Feliciano López recibe una romántica felicitación de cumpleaños de su chica

635x357 Feliciano López y Sandra Gago en la foto que la segunda ha compartido en su (c) Instagram. EFE

La pareja formada por Feliciano López y Sandra Gago no ha dejado de protagonizar enternecedores momentos en las redes sociales desde que se confirmara su relación sentimental el pasado noviembre, por lo que no resulta en absoluto extraño que la guapa modelo de 23 años haya querido echar mano una vez más de su perfil de Instagram para dedicarle a su chico una romántica y emotiva felicitación para celebrar los 37 años de vida que acaba de cumplir el afamado tenista.

"Hoy es tu día", ha escrito la maniquí en su perfil de la plataforma junto a un par de emoticonos en forma de corazón y de tarta de cumpleaños. No obstante, el detalle más adorable de la publicación reside en la fotografía en blanco y negro con la que Sandra ha querido poner el broche de oro a su mensaje, una instantánea en la que los dos enamorados comparten una mirada cómplice dentro de un coche.

El sólido romance del que disfrutan el toledano y la última de las muchas mujeres que han conquistado su corazón parece haber enterrado definitivamente en el pasado la agria separación que, hace dos veranos, protagonizaban Feliciano y su ya exmujer Alba Carrillo, una ruptura que durante meses se vio seguida de un llamativo intercambio de reproches y acusaciones al tiempo que ambos luchaban en los tribunales para hacer efectivo su divorcio.

Precisamente sobre esta polémica, y también sobre la "fama de ligón" que tradicionalmente ha marcado la imagen pública del astro del tenis, se refería la propia Sandra en una reveladora conversación con la revista ¡Hola!, la cual sirvió fundamentalmente a la modelo para desmontar todos aquellos tópicos que habían venido empañando la verdadera personalidad de su pareja.

"Se han dicho muchas cosas de él, pero Feli no es más que una persona discreta, normal, sencilla y natural. No me asustó la diferencia de edad, ni su fama de ligón. Todos, en nuestra juventud, hacemos cosas bien y otras mal. Yo, la primera", aseguraba con rotundidad la también estudiante de periodismo.Sea como fuera, lo cierto es que Feliciano López se aproxima a la década de los cuarenta en un momento inmejorable tanto en lo deportivo como en lo personal, teniendo en cuenta que está cerrando una temporada muy positiva en el circuito de la ATP y que su flamante novia hace todo lo posible por apoyarle en los torneos más importantes que disputa el deportista.

"Cuando vas persiguiendo un ángel en medio del caos. #USOpen #NYC", escribía Feliciano en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que Sandra aparece de espaldas en medio de la bulliciosa plaza de Times Square.