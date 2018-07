Felipe Baloy: “Marcar un gol en un mundial es emocionante”

El simbólico capitán y autor histórico de la primera anotación de la Selección Panamá en una Copa Mundial de la FIFA, Felipe Abdiel Baloy mejor conocido como “Pipe”, estuvo este martes en el programa Tu Mañana reviviendo la emoción de lo que fue su travesía en Mundial de Rusia 2018, donde logró inmortalizarse en la leyenda de competencias mundialista como el jugador más veterano en anotar un gol.

Felipe, vistió por más de 18 años el uniforme rojo de Panamá, el cual se convirtió en el pilar fundamental de la zona defensiva de la selección panameña y contabilizó más de 100 partidos disputados con la roja. Confesó que, marcar un gol en un Mundial es lo más lindo y gratificante para cualquier jugador.

“Cada vez que suelo ver repeticiones del gol que anoté no puedo evitar emocionarme, ya que fue un momento increíble… En ese momento no pensé en más nada que anotar y, cuando se presentó la oportunidad no dude irme al ataque”, dijo Felipe Baloy.

Pese a marcar un gol que le brindó alegría a todo Panamá, el carismático zaguero central reveló que al instante no sintió el deseo de celebrarlo porque cayó en un momento agridulce (Panamá era goleada por Inglaterra). Pero, después de ver el júbilo de los panameños presentes en las gradas de Nizhni se contagió de su felicidad.

Por otra parte, “Pipe” hablo sobre la salida del técnico colombiano, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, donde se expresó en tono nostálgico que está muy contento por Bolillo y le desea buena suerte.

“Estoy muy agradecido por todo lo que el profesor nos enseñó…. Le agradezco por creer y confiar nosotros. Solamente decir gracias y mucha suerte en su etapa en Ecuador; y el próximo que venga debe trabajar fuertemente para llevarnos a Qatar”, explicó.

También comentó de forma enérgica que, de ahora en adelante se debe apoyar más al fútbol panameño, hacer más infraestructuras para que las nuevas generaciones tengan un lugar adecuado para su formación en el fútbol, por el simple hecho de que ellos son el futuro de nuestra selección.

Finalmente, nuestro querido capitán considera que en el futuro estaría dispuesto a trabajar de lleno en el crecimiento del fútbol panameño, pero antes se debe formar mucho para lograr conseguir esas metas. Por ahora solo esta enfocado en sus negocios.