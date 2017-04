Feministas acusan a concurso belleza de fomentar violencia machista

El Observatorio Contra el Acoso Callejero de Chile (OCAC) acusó al concurso de belleza Miss Reef, celebrado este miércoles en la localidad de Los Andes, de "convertir a la mujer en un objeto" y fomentar la "violencia machista".

"Tenemos que entender la violencia como un círculo completo. Aunque el feminicidio es la más visible, hay muchas cosas pequeñas, como por ejemplo esta gala, que cimentan el lugar donde se va a seguir generando la violencia", explicó a EFE María José Guerrero, directora de estudios del OCAC.

El concurso, que se desarrolló hoy en la ciudad chilena de Los Andes, situado en la región de Valparaíso, y que contó con la participación de diez mujeres, busca encontrar el "mejor trasero femenino" del país.

Guerrero incidió en que el evento perpetúa actitudes que la mujer sufre diariamente en el país, como el acoso sexual en la calle o incluso violaciones.

"A las mujeres no se nos valora por nuestros logros, sino que gracias a estas prácticas seguimos siendo un cuerpo. En el Miss Reef es claro cuál es la única zona del físico que importa. Es lamentable que la sociedad chilena aplauda este tipo de actos, que dejan a la mujer como un objeto y no como un actor político con derechos", destacó.

A modo de ejemplo denunció que, en el trabajo, a las mujeres se les exige un código de vestimenta que nada tiene que ver con su capacidad.

"Si vamos al trabajo con la falda muy corta, dicen que vamos provocativas. Este tipo de prácticas obedecen al orden patriarcal y lo siguen reproduciendo", incidió.

La dirigente del OCAC, que señaló que es "muy lamentable" que se celebre el concurso en un año marcado por las manifestaciones para protestar contra la violencia machista, resaltó que nadie debería juzgar el cuerpo de otra persona.

"Hay algo que les dice a las chicas que está bien que otra persona les evalúe su cuerpo, que hay un canon que está bien y que si alguien no lo valora positivamente es que hay algo mal en él", afirmó.

Guerrero pidió a los responsables de Miss Reef que se cuestionen la realización del evento porque hay un grupo de la sociedad "bastante grande" que lo critica.

Sin embargo, desde Reef apuntan a que el concurso premia a la chica que realiza una vida sana, practica deporte y tiene una alimentación equilibrada, aunque reconocen que el trasero es uno de los puntos importantes para decidir el galardón.

"Evaluamos mucho si hacer el evento o no, incluso les preguntamos a las niñas que querían participar. Decidimos hacerlo porque creemos que encontraremos a una chica sana que trabaja su cuerpo de manera positiva. No es algo burdo. Efectivamente, se busca tener una buena 'cola', pero no es imprescindible para ganar el concurso.", destacó Felipe González, gerente de marketing de Reef.

González añadió que el certamen ha evolucionado en los últimos cinco años y que prevén cambios sustanciales para el futuro.

"El evento ha ido mutando porque la mentalidad de la sociedad ha cambiado. La idea es dejar a la mujer en lo alto. Quizá en unos años ya no se llame Miss Reef. Posiblemente se divida en una competición entre surf y otros deportes y ni siquiera exista esta gala como tal", desveló.

Una de las participantes, la venezolana Maria Eugenia Vegas, aseguró que el concurso reivindica la "feminidad" y sirve para que el hombre aprenda a respetar a la mujer.

"Este tipo de concurso hacen énfasis en lo que mujer evoca, que es la sensualidad. En la vida tiene que haber equilibrio. No solo tiene que celebrarse el cuidado del cerebro, sino también del físico. La mente puede ser muy sexy, pero también el cuerpo. Biológicamente es así, no podemos negarlo", concluyó.