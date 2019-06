Fergie y Josh Duhamel inician los trámites para poner fin a su matrimonio

Casi dos años después de anunciar públicamente su separación a través de un comunicado emitido de forma conjunta, la cantante Fergie y el actor Josh Duhamel, padres del pequeño Axl (5), se habrían sumergido ahora en los trámites legales para disolver oficialmente su matrimonio: un proceso judicial que habría iniciado la exvocalista de los Black Eyed Peas al interponer la correspondiente demanda, según informa el portal de noticias The Blast.Los dos artistas comenzaron su relación sentimental en 2004 y se comprometieron tres años más tarde.

A principios de 2009, se casaron en una íntima ceremonia que desembocaría en casi una década de unión matrimonial y, por su puesto, en el estreno de ambos en la paternidad con el nacimiento de su único retoño en 2014, de lo que se desprende otro intenso vínculo que, en este caso, permanecerá inalterable al margen del fin de su historia de amor.

"Fergie y yo tenemos una relación muy buena. La quiero y siempre la querré. Desgraciadamente, lo nuestro no funcionó, pero siempre estaré ahí para ella. Además es la madre de mi bebé y eso nos mantendrá siempre unidos", explicaba el intérprete de "Transformers" en una entrevista reciente para dejar claro que la cordialidad nunca ha dejado de reinar entre ellos.

Aunque su posterior noviazgo con la mexicana Eiza González no resistió el paso del tiempo, Josh no dudó en poner de manifiesto su deseo de sentar cabeza de nuevo en algún momento del futuro, encontrando para ello a la persona ideal con la que iniciar un ilusionante proyecto de vida y ampliar su prole.

"Ya no tengo 30 años, tengo 46 y me gustaría tener más hijos en los próximos años. Por eso no estoy buscando un idilio casual o un pol** ocasional. Ese no es el tipo de persona que soy. Quiero encontrar a una chica de la que enamorarme, con la que pasar el resto de mi vida y formar una familia", aseguraba.