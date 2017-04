Fifth Harmony: demasiado famosas para ligar

635x357 Fifth Harmony . EFE

En un principio podría parecer que las chicas de Fifth Harmony llevan una vida de ensueño como estrellas del pop. Sin embargo, la popularidad que han conseguido gracias a la banda femenina también tiene su parte negativa, y es que a Lauren Jauregui, Ally Brooke, Norman Kordei y Dinah Jane les cuesta encontrar a jóvenes de su edad que no se sientan demasiado intimidados por su fama como para entablar una conversación normal con ellas.

"O no son el chico adecuado o son demasiado 'cool', no hay un término medio. O están tratando de aprovecharse de ti, de conseguir algo, o se creen que son lo más", lamenta resignada Lauren.En las ocasiones en que son las cuatro cantantes quienes se atreven a dar el primer paso, la reacción de la mayoría de los hombres no es natural.

"Yo conocí a un chico que pensaba que yo era muy intimidante solo por lo que hago. Mi problema es que cuando encuentro a alguien que me parece guapo o simpático, no puedo hacer nada al respecto porque en seguida se ponen en plan: 'Oh, le gusto mucho'. Y yo lo único que quiero es ser su amiga... A ver, ¿por qué tienes que tomártelo de esa manera? Resulta duro. Lo único que queremos todas es encontrar a un chico seguro de sí mismo que sea honesto y directo con nosotras... creo. Basta con que se nos acerque y diga: 'Hola, ¿qué tal?'. Y a partir de ahí ya veremos", apunta Dinah en la nueva entrevista conjunta que las artistas han concedido a la revista Galore.

Otro de los problemas con los que deben lidiar casi a diario las intérpretes es la imagen preconcebida que la mayoría del público tiene de ellas únicamente debido a su vestuario.

"Cuando lanzamos 'Work From Home', por ejemplo, nos preguntaron varias veces: ¿No creéis que os vestís de forma demasiado sexy? Eso es algo que nos ha sucedido a lo largo de toda nuestra carrera, la gente nos juzga solo por la ropa que utilizamos en nuestras actuaciones. Dicen cosas como: 'Mira a esa pandilla de zo**as'", se queja Normani.

"Estoy segura de que a los hombres nunca les juzgan por ser demasiado sexy. De hecho, se celebra y aplaude el que se quiten la ropa. A las mujeres les encanta que lo hagan. Pero cuando son las chicas las que se desnudan, entonces son unas zo**as", matiza Lauren.