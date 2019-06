Florence Welch reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes de estar "sobria"

La vocalista y líder de la banda 'Florence and the Machine', la británica Florence Welch, ha vuelto a pronunciarse sobre las sensaciones que ha venido experimentando desde que tomara una decisión tan valiente y necesaria para ella como la de dejar para siempre la bebida, todo un punto de inflexión en su vida cotidiana del que se desprenden, fundamentalmente, efectos positivos pero también algún que otro momento de soledad.

"Me siento muy agradecida de haber podido conseguirlo, de haber iniciado mi proceso de sobriedad completamente al margen del escrutinio público. La mayor parte de las cosas de mi vida han mejorado exponencialmente desde que dejé de beber, pero a veces me siento un poco sola al estar completamente sobria en determinados ambientes, como en el de las grandes giras", ha revelado la intérprete de 32 años en conversación con la revista ES Magazine.

Una de las grandes ventajas que ha tenido para ella haber conseguido controlar al máximo sus impulsos en lo que al consumo de alcohol se refiere va ligada a su salud mental y, de forma más concreta, a la desaparición progresiva de esos ataques "extremos" de ansiedad que solían aquejarle en los momentos más estresantes de su carrera profesional.

"He sufrido ansiedad de todo tipo a lo largo de toda mi vida, con brotes relativamente suaves y a veces bastante extremos. Al haber sido una niña muy nerviosa, también era demasiado imaginativa y excesivamente sensible. Dejar de beber y de tomar drogas sin duda ha tenido un impacto muy positivo en ese aspecto, ya que no son sustancias precisamente buenas para alguien con tendencia a la ansiedad", ha reflexionado en la misma entrevista.