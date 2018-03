Frances Bean celebra dos años sobria tras una batalla contra sus adicciones

La modelo Frances Bean Cobain ha aprovechado un momento de especial paz y tranquilidad durante su estancia en la isla hawaiana de Oahu para sincerarse públicamente acerca de su batalla secreta contra sus adicciones, que hace exactamente dos años le llevó a tomar la decisión de renunciar al consumo de las sustancias estupefacientes que consumía con regularidad y someterse a un proceso de desintoxicación en la más estricta intimidad.

En un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, la hija de Courtney Love y el fallecido líder de Nirvana Kurt Cobain explica que el hecho de que su sobriedad no fuera de conocimiento público era algo deliberado, aunque ahora se ha animado a compartir su experiencia con la esperanza de que pueda ayudar o servir de inspiración a otros.

"Se trata de una batalla diaria, el enfrentarse a todo el dolor, el caos, la tragedia y las cosas jo**das que suceden o sucederán. La autodestrucción, el consumo de sustancias y la posibilidad de librarse del dolor resultan alternativas mucho más atractivas.

Pero sin duda, la decisión de estar presente en el momento es la mejor que he tomado, tanto para mí como para aquellos que me rodean", afirma. A lo largo de la extensa publicación, la joven de 25 años no especifica en ningún momento a qué adicciones en concentro se ha enfrentado, pero insiste en que su vida ha mejorado radicalmente desde que se propuso superarlas.

"Cómo tratamos nuestros cuerpos tiene una relación directa con cómo tratamos nuestras almas. Todo está conectado. Tiene que estarlo. Así que voy a aprovechar el día de hoy para celebrar mi abundante salud y felicidad, gratitud, compasión, empatía, fuerza, miedo, pérdida, sabiduría, paz y el cúmulo de otras muchas emociones que experimento de manera constante", añade, haciendo referencia a un nuevo e ilusionante capítulo de su vida que sin duda tendrá mucho que ver con la relación sentimental que ha iniciado con Matthew Cook tras su complicado divorcio de Isaiah Silva.