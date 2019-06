Francisco Rivera critica a Isabel Pantoja por su declaración de amor hacia el malogrado Paquirri

El torero Francisco Rivera no ha dudado en arremeter en términos muy duros contra Isabel Pantoja por la declaración de amor eterno que esta le dedicó a su fallecido marido, Paquirri, quien tuvo al diestro y a su hermano menor Cayetano durante su anterior matrimonio con la también malograda Carmina Ordóñez, en medio de su participación en el programa de telerrealidad "Supervivientes".

"No me sorprende nada, me da pena porque siempre que ella lo necesita habla del amor de mi padre y saca a mi padre a relucir. Creo que ya lo ha utilizado mucho. Podía hablar de otras relaciones que ha tenido. Y no creo que le quisiera tanto cuando no le ha dado a sus hijos lo que él quería que tuviéramos", ha asegurado a su paso por el espacio matutino "Espejo Público".

Con su última frase, el que fuera marido de Eugenia Martínez de Irujo ha hecho referencia a esas disputas tan públicas que ha mantenido tradicionalmente con la tonadillera a cuenta de ciertos bienes de Paquirri que, a juicio de los hermanos Rivera, deberían haber quedado en su poder debido al valor sentimental tan importante que guardan para ellos.

"Cuando murió mi padre, se acabó la convivencia. Y cuando le dijimos a nuestra madre: 'Queremos las cosas de papá', ella nos dijo que Isabel no quería devolverlas. Eso nunca lo he llegado a entender, de verdad", ha señalado profundamente molesto en la misma conversación.

Hay que recordar también que Isabel Pantoja reveló en su emotivo testimonio sobre los años que vivió con Paquirri que Francisco y Cayetano siempre habían estado en su corazón debido al vínculo paterno-filial y sentimental que les unía al hombre al que más había querido en toda su vida.

"Yo los he querido siempre muchísimo, porque eran de una persona a la que amaba", manifestaba la artista en un momento de desahogo y tras dejar bien claro que jamás se había planteado pasar por el altar durante sus relaciones posteriores, como la que mantuvo con el exalcalde de Marbella Julián Muñoz.

"Yo no podría casarme con nadie ni amar a nadie de esa forma, y las personas que han estado conmigo lo han sabido. Una pena así no se supera jamás. Me moriré siendo su viuda, mi sitio siempre estará allá donde esté", aseveraba.