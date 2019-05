Francisco Rivera no se perdería el bautizo de su sobrino Cayetano "por nada del mundo"

El torero Francisco Rivera tendrá un día muy ajetreado el próximo 1 de junio, ya que además de asistir al esperado bautizo de su sobrino Cayetano, hijo del también diestro Cayetano Rivera y su esposa Eva González, se verá sujeto a una cita ineludible en los ruedos posterior al evento familiar debido a la firma de un contrato que se produjo meses antes de que su hermano y la presentadora fijaran una fecha definitiva para que su retoño recibiera tan importante sacramento.

"Es un horror. Yo ya tenía cerrada mi asistencia a ese festival, estaba firmado el contrato y se había presentado el cartel cuando mi hermano anunció la fecha del bautizo de su hijo. Es algo que me ha cogido absolutamente a contrapié, pero trataremos de resolverlo porque no me perdería el bautizo de mi sobrino por nada del mundo", ha explicado Francisco en conversación con la revista Semana.

Por desgracia, la corrida de toros con la que tendrá que lidiar el exmarido de Eugenia Martínez de Irujo se enmarca en el festival de San José del Valle, en la provincia de Cádiz, mientras que el bautizo de Cayetano se celebrará en la localidad malagueña de Ronda.

Eso obligará a Francisco a recorrer algo más de 140 kilómetros en varias ocasiones, ya que su plan pasa por viajar primero a Ronda, trasladarse a Cádiz para 'trabajar' y posteriormente regresar a la ciudad para retomar el festejo familiar.

"Siendo en Cádiz, mi idea es ir a la ceremonia de Ronda, acudir a torear y después de la faena volver a Ronda para continuar con la fiesta de después, que me consta que se alargará bastante", ha explicado a la misma publicación.

Como ya revelaron los orgullosos papás de Cayetano de un año de edad, el bautizo tendrá lugar en la Iglesia del Espíritu Santo de Ronda y la celebración posterior en la finca del Recreo de San Cayetano, una propiedad del abuelo de los hermanos Rivera, el legendario diestro Antonio Ordóñez, en el que ambos disfrutaron de momentos inolvidables durante su infancia.