Francisco Rivera, víctima de un robo en su hotel de México

El torero Francisco Rivera Ordóñez ha desvelado en su cuenta de Twitter que su estancia en el Hotel Hyatt de Mérida (México) se vio empañada por el robo del que fue víctima en su propia habitación -aparentemente encontró su caja fuerte abierta y completamente vacía- y por la supuesta falta de cooperación de la dirección del establecimiento a la hora de encontrar algún tipo de solución a tan desagradable experiencia.

En vista de que no recibía la ayuda necesaria para tratar de buscar a los responsables del crimen, el afectado no dudó en recurrir al altavoz que le proporciona su cuenta de la red social para arremeter contra los gerentes."Cuidado con el hotel HYATT REGENCY de Mérida @HyattRegencyMex roban en las habitaciones y no se hacen responsables, ¡una auténtica vergüenza! (sic)", rezaba uno de los varios tuits que publicó en su tablón con el objetivo de alertar al resto de huéspedes.

"Y lo peor en el hotel @HyattRegencyMex es que te roban abriendo la caja fuerte de las habitaciones".El torero grabó incluso un vídeo en su habitación, que fue emitido en el programa 'Espejo Público', para relatar que los ladrones habían abierto su caja fuerte, donde guardaba el dinero, pero que afortunadamente habían dejado su pasaporte, además de culpar al establecimiento de lo sucedido alegando que no ofrecía las medidas de seguridad necesarias.

Parece que la presión de Francisco Rivera ha hecho efecto y finalmente ambas partes han encontrado una solución satisfactoria para compensarle por el robo, según se desprende de otra grabación compartida por el torero en la que aparece estrechando la mano del director y afirmando que todo el asunto se había resuelto ya y se separaban "ya amigos". Se desconoce, no obstante si Francisco ha recuperado el dinero sustraído.