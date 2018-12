Future recibe el mejor regalo de Navidad posible: el nacimiento de su quinto retoño

El rapero Future y su pareja Joie Chavis han desvelado a través de las redes sociales el nacimiento de su segundo retoño en común, un niño al que han llamado Hendrix y que sin duda se convertirá en el mejor compañero de juegos de la pequeña Shai Bow Wow (7), la primogénita de la feliz pareja.

En la primera de las publicaciones que ha compartido la entusiasta mamá, solo se aprecia el cuerpecito del recién nacido y aparece tanto su nombre como el emoticono de un águila, mientras que la segunda está coprotagonizada por la hermana mayor del bebé, quien se deja retratar muy sonriente mientras le sostiene en brazos: "¡Feliz Navidad a todos!", ha escrito Joie dando rienda suelta a su ilusión.

Por su parte, el popular y controvertido músico -padre también de otros cuatro retoños, incluido el pequeño Future Junior (4), a quien comparte con su exnovia Ciara- ha colgado en su perfil de Instagram la primera de las imágenes con las que su pareja ha dado a conocer la noticia en la esfera virtual, al tiempo que proclamaba a Hendrix, con su legión de seguidores como testigos, nada menos que como nuevo monarca de la casa.

"Hendrix. Ha nacido el rey, mi rey", ha asegurado henchido de orgullo el intérprete, quien poco después se ha tenido que encargar personalmente de acallar a todos esos detractores que quisieron aguarle la fiesta a través de comentarios tan hirientes como cargados de amargura.

"Adivinad de lo que me he enterado hoy... Que Instagram no os paga ni un duro por vuestros mensajes negativos", les ha dirigido irónico.