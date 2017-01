Gary Barlow se somete a una misteriosa operación

El cantante británico Gary Barlow se ha sometido este viernes a una intervención quirúrgica menor sobre la que no ha querido dar más detalles, coincidiendo con su decimoséptimo aniversario de boda.Así lo ha anunciado él mismo en su cuenta de Twitter, a través de un mensaje con el que ha tratado de restar importancia a la operación para tranquilizar así a todos sus fans.

"Mañana ingreso para una pequeña operación. Nada grave. Tengo muchas ganas de poder dormir toda la tarde", aseguró en el tuit con sentido del humor. A pesar de que el líder de Take That no tuvo oportunidad de celebrar una fecha tan emotiva como su aniversario junto a su mujer y madre de sus tres hijos, Dawn Andrews, la mañana posterior a su intervención ya pudo retomar su rutina de ejercicio para sacudirse la pereza.

"Llevo ya media hora entrenando y me quedan otros 30 minutos", anunciaba a sus seguidores, dejando de paso claro que ya se encontraba en plena forma. El paso por quirófano de Gary Barlow, que en los últimos meses se ha tomado muy en serio su salud para perder peso antes del estreno el pasado fin de semana de 'Let It Shine', su nuevo talent show, ha dado pie a rumores de que podría haberse sometido a algún retoque estético, unas especulaciones a las que él ha restado peso afirmando en sus redes sociales que su "lifting" y su "aumento de pecho" habían salido a la perfección.