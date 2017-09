Gavin Rossdale y Gwen Stefani trataron sin éxito de salvar su matrimonio acudiendo a terapia

La sorprendente separación en 2015 de Gavin Rossdale y Gwen Stefani, tras más de una década juntos y tres hijos en común, se atribuyó en su momento a la supuesta aventura extramatrimonial que el roquero habría mantenido con la niñera de sus retoños, unos rumores que por otra parte la cantante no intentó desmentir en ningún momento, más bien lo contrario.

Lo que no se sabía hasta ahora es que la pareja agotó -sin éxito- todas las posibilidades a su alcance antes de tirar la toalla y dar por concluido su matrimonio, algo que ahora sirve en parte de consuelo a Gavin, quien sin duda ha sido retratado como el 'malo' de la historia de cara a la opinión pública."Acudimos a terapia, a un montón de terapia. A estas alturas yo mismo podría ser consejero matrimonial. Lo intenté, lo intenté con todas mis fuerzas, pero así son las cosas.

De alguna manera extraña, cuando analizas todo, te das cuenta de que no existen los accidentes. La vida al final acaba siendo como debería ser, y yo me aseguré de hacer todo lo que estaba en mi poder para que ahora, dos años después, pueda sentarme aquí con la certeza de saber que lo intenté todo, en lugar de comportarme de una forma arrogante o no dar mi brazo a torcer, o asumir que no necesitaba ayuda, que no necesitábamos ayuda. En su lugar, acepté toda la ayuda disponible", ha asegurado de forma algo misteriosa el artista a su paso por el programa británico 'Loose Women'.

Por su parte, Gwen Stefani -que ahora mantiene una relación con el cantante country Blake Shelton- se mostró en todo momento muy ambigua en sus declaraciones acerca de los motivos que precipitaron el final de su unión con Gavin, al margen de las indirectas e insinuaciones que lanzó en sus canciones y en varias de sus entrevistas. "Nadie que no sean mis padres o los propios involucrados, además de las personas a las que ellos se lo hayan contado, sabe de verdad qué pasó. Nadie me creería si pudiese decir lo que realmente sucedió. Pasé por meses y meses de tortura", confesaba la rubia intérprete a la revista Cosmopolitan.