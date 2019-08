Geena Davis admite que mintió descaradamente a Oprah Winfrey en una antigua entrevista

La actriz Geena Davis lleva desde mayo del año pasado inmersa en un complicado proceso de divorcio del que fuera su cuarto marido, Reza Jarrahy, -al menos según la versión de este último- para intentar demostrar que nunca llegaron a estar realmente casados a ojos de la ley y evitar así tener que pagar la pensión de manutención que él le reclama y realizar el consiguiente reparto de sus bienes en común. Ahora, como parte de su declaración ante el representante legal de su ex, a la que ha tenido acceso el portal TMZ, la actriz se ha enfrentado a una incómoda cuestión: por qué cuando hablaba de su relación de 16 años con la prensa siempre se refería a Reza como su esposo. En concreto, el abogado ha sacado a relucir una entrevista que ella concedió en el programa de Oprah Winfrey, en cuyo sofá se sentaron durante 25 temporadas las estrellas de Hollywood para sincerarse sobre sus vidas personales, para preguntarle si había mentido descaradamente a la poderosa presentadora mientras presumía de su idílico matrimonio, a lo que ella ha respondido con un escueto: "Sí". En el marco de esa misma declaración, la artista ha reconocido que de cara a la 'boda' que celebraron en 2001 contrató a un organizador de eventos, un catering y que estuvo presente incluso un cura católico mientras intercambiaban las alianzas y sus votos, pero ha alegado una vez más que tanto su ex como ella eran muy conscientes de que la suya no sería una unión vinculante a ojos de la ley. En los documentos que ha ido presentando la expareja -que tiene tres hijos- como parte del complicado caso, la intérprete ha insistido en que no obtuvieron la licencia matrimonial obligatoria antes de su enlace y que nunca tuvieron intención de contraer legalmente matrimonio, como demostraría el hecho de que continuaran presentando siempre la declaración de sus impuestos por separado. Su ex, por su parte, ha confirmado ambos puntos, pero alegando que el único motivo por el que no solicitaron la mencionada licencia era que Geena quería evitar que se filtrara la fecha del día en que se celebraría la ceremonia y que el equipo contable de ella le convenció de que lo más inteligente a nivel financiero era que marcara la casilla de 'no casado' en sus impuestos.