Geoffrey Owens reivindica su trabajo temporal en un supermercado

La mayoría de las estrellas de Hollywood poseen un sinfín de anécdotas sobre los trabajos temporales que tuvieron que aceptar mientras esperaban a que llegara su gran oportunidad, pero rara vez hablan de sus problemas financieros después de 'triunfar' en una industria tan competitiva y con tanta inestabilidad laboral.

El pasado mes de septiembre el nombre de Geoffrey Owens, uno de los intérpretes del antaño popular show de Bill Cosby, volvió a acaparar una vez más titulares cuando se filtraron en las redes sociales unas fotografías suyas trabajando en uno de los establecimientos de la popular cadena de supermercados Trader Joe's.

En aquel momento él se negó a agachar la cabeza y aseguró que se sentía muy orgulloso de contar con un empleo honrado y que le permitiera seguir persiguiendo su verdadera vocación.

Muchos de sus compañeros de la industria salieron en su defensa relatando sus propias experiencias: el ahora actor Terry Crews reveló que él había trabajado limpiando suelos tras concluir su mediocre carrera en la liga de fútbol americano y Pamela Adlon, ganadora de un Emmy y conocida por sus papeles en series como 'Californication' o 'Better things', aseguró que ella también había sido dependienta en tiendas de flores o repartiendo panfletos en la calle.

Ahora Owens ha podido reivindicarse como profesional participando este domingo en el tradicional segmento 'I'm An Actor' de la gala de los Screen Actors Guild, tras recibir varias ofertas para realizar apariciones en las series 'The Have and Have Nots', 'NCIS: New Orleans' y en varios filmes.

"En algún momento en el camino de la vida me encontré en ese bosque oscuro que son el desempleo y las deudas, pero en lugar de cambiar de carrera como haría cualquier persona en su sano juicio, acepté un puesto en una tienda de Trader Joe's para ver si podía aguantar un poco allí y seguir adelante con mi carrera. ¡Y resulta que funcionó bastante bien! Soy Geoffrey Owens y soy actor", ha asegurado orgulloso durante su intervención, que se enmarcaba en un montaje de testimonios de distintos artistas como Mike Myers o Yara Shahidi.