George y Amal Clooney disfrutan de una romántica escapada de 24 horas

El matrimonio formado por el actor George Clooney y la abogada especializada en Derechos Humanos Amal Alamuddin no dudó en sacar un pequeño hueco libre de su apretada agenda para volar de forma urgente a la localidad costera de Big Sur (California), donde ambos disfrutaron de una breve pero romántica estancia con motivo del cuarenta cumpleaños de la reputada jurista.

Según la revista Us Weekly, los dos enamorados viajaron en jet privado desde Los Ángeles a su apacible destino vacacional para sacar el máximo partido al único día que tenían por delante, ya que solo 24 horas después la pareja regresaba rápidamente a casa para reencontrarse con sus retoños, los mellizos Ella y Alexander (10 meses).

"George quiso sorprender a Amal con una escapada exprés y la montó en un avión privado el sábado por la tarde, el día de su cumpleaños, con destino a Big Sur. Iban solos y para ello dejaron a los niños a cargo de terceros. Al día siguiente, sobre la misma hora, volvieron a Los Ángeles y así pusieron fin a unas vacaciones que duraron literalmente 24 horas", ha explicado una fuente al citado medio.

La mediática pareja, que vive a caballo entre Los Ángeles e Inglaterra -país donde Amal desarrolla buena parte de su carrera profesional y en el que ambos cuentan con una amplia finca a las afueras de Londres-, pasó por el altar en el año 2014 tras varios meses de discreta relación que, como confesaba recientemente el propio Clooney, tuvo su origen en un encuentro casi fortuito con su agente y los padres del intérprete.

"Un amigo mutuo que tenemos mi representante y yo me dijo que si podía llevar a una amiga a mi casa y yo le contesté: 'Por supuesto'. Luego me llamó precisamente mi agente y me dijo: 'Acabo de conocer a la mujer que va a ir a tu casa, y sé que acabarás casándote con ella'. Y lo más gracioso de todo es que en ese momento mis padres se estaban quedando unos días en mi casa. Y la verdad es que fue todo muy bien, nos quedamos charlando todos hasta bien entrada la madrugada y luego me dio su correo electrónico porque quería pasarme unas fotos que había tomado de mis padres. Y a partir de ahí empezamos a hablar", revelaba hace unos días en el nuevo programa de David Letterman en Netflix.