George y Amal Clooney todavía no saben cómo llamarán a sus gemelos

Aunque faltan apenas tres meses para que George Clooney y su mujer Amal se conviertan en padres por primera vez -se cree que la guapa abogada dará a luz en junio-, la pareja aún no ha comenzado a escoger nombres para sus retoños, a pesar de saber desde hace tiempo que tendrán un niño y una niña.

"No, todavía no tenemos los nombres y te diré por qué. Tengo amigos que trataron de elegirlos con ayuda de sus padres, y la situación siempre se convierte en un circo. Cualquier nombre que elijas, tus padres siempre tendrán algo que decir en contra, como: 'Oh, no me gusta. Es nombre de primer ministro' o 'no puedes llamarla Susan, ¿es que no te acuerdas de tu tía Susan?'", ha bromeado el oscarizado intérprete en una conversación con el portal de noticias E! News.

La famosa estrella de Hollywood, a quien siempre ha perseguido una reputación de conquistador, no tiene ningún reparo en reconocer que formar una familia no entraba en sus planes hasta que conoció a su ahora esposa.

"¿Lo puedes creer? No estaba seguro de si tendríamos hijos, pero estaba muy contento sabiendo que íbamos a casarnos y un bebé me parecía el siguiente paso lógico", ha afirmado con sinceridad.

Pese a que el nacimiento de sus gemelos supondrá el debut en la paternidad tanto del actor como de Amal, Clooney está convencido de que su trayectoria profesional dando vida al doctor Doug Ross en la popular serie 'Urgencias' será de gran ayuda a la hora de ocuparse de los cuidados diarios de sus retoños.

"Interpreté a un pediatra en 'Urgencias'. Así que sé cómo cuidar de niños... Si hay algún incidente, yo siempre estoy ahí. Soy el hombre para eso", ha afirmado en la misma entrevista el futuro papá, que de momento ya se ha convertido en todo un experto en el arte del 'swaddling', una técnica que consiste en envolver firmemente a los recién nacidos con una manta, para darles una sensación de seguridad y calmarles.