George Clooney asegura que su mujer Amal también ha sufrido episodios de "acoso sexual"

El actor George Clooney no ha dudado en aprovechar el intenso escrutinio mediático que existe estos días en torno a la problemática del acoso sexual y otras formas de abuso de poder en la industria cinematográfica -a raíz evidentemente del escándalo de Harvey Weinstein- para reflexionar ahora sobre la transversalidad de este lamentable fenómeno y su presencia en otros muchos sectores de la vida profesional.

Para ello, el astro de Hollywood no ha dudado en utilizar como ejemplo nada menos que a su reputada esposa, la abogada especializada en derechos humanos Amal Alamuddin, de la que el intérprete asegura que también ha tenido que soportar durante su carrera algún que otro indignante episodio de "acoso sexual" en su lugar de trabajo.

"Ella también ha tenido que enfrentarse a situaciones exactamente iguales en el ámbito del derecho. Este tipo de comportamientos están en todas partes, por lo que deberíamos afrontar el problema como algo que nos atañe a todos como sociedad. Y tenemos que protagonizar una reacción rotunda para acabar con ello, porque estos casos de asalto o acoso... Quiero decir, me enfurece que se hayan pasado por alto durante tanto tiempo", ha expresado el intérprete a 'Entertainment Tonight'.

Al astro de Hollywood tampoco le ha temblado el pulso a la hora de denunciar abiertamente la forma en que numerosos compañeros y amigos del denostado productor, entre los que se incluye el director Quentin Tarantino, han contribuido en todo este tiempo a tapar y silenciar el largo historial de casos que le han sido atribuidos en relación con su carácter "depredador".

"Harvey solía hablar sobre las mujeres que, bueno, que habían salido con él, pero la verdad es que nunca me imaginé que habría podido comportarse de esta forma con todas esas actrices. Lo que está claro, sin embargo, es que mucha gente sabía lo que estaba pasando y me gustaría saber por qué estas noticias no han salido antes.

Si hubo algún periódico o un portal web que tenía toda esa información y nunca la llegó a publicar, quiero saber por qué no se hizo y cuánto dinero recibieron de Miramax o de The Weinstein Company", ha afirmado el intérprete, antes de reclamar responsabilidades a todos aquellos que fueron cómplices de tan denigrantes prácticas.

"Quiero saber quién llevaba mujeres a una habitación de hotel y las dejaba ahí para Harvey. Necesitamos saber quién hizo eso. Harvey va a recibir su merecido porque lo merece. Pero hay otra mucha gente involucrada en esto y ya es hora de acabar con esta cultura de tolerancia ante el acoso", ha sentenciado.