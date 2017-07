George Clooney roza la perfección como amante, según su exnovia

Aunque en los últimos tiempos, sobre todo desde el nacimiento hace unas semanas de sus mellizos Ella y Alexander, el actor George Clooney solo haya generado titulares por las novedades que se desprenden de su sólido matrimonio con la abogada Amal Alamuddin, no hay que olvidar que en la década pasada el intérprete se ganó a pulso una fama de mujeriego y seductor que ahora parece resistirse a abandonarle definitivamente.

Estos ecos del pasado vuelven a sonar con fuerza porque una de sus exnovias más notorias, la ahora estrella televisiva Carole Radziwill, no ha dudado en sincerarse -en el programa de telerrealidad 'Real Housewives of New York City'- sobre uno de los aspectos más íntimos de su extinto noviazgo con el intérprete: el que hace referencia a sus habilidades como amante.

"Puedo decir que en una escala del uno al diez, George es desde luego todo un nueve", bromeó al ser preguntada al respecto en el citado espacio televisivo, antes de justificar su decisión de no darle la máxima puntuación por culpa de los muchos años que han pasado desde el fin de su apasionado idilio: "¡Hace ya mucho tiempo de todo eso!", se excusó.

Cambiando radicalmente de tema para volver a centrar la conversación en la faceta más familiar y enternecedora de su expareja, Carole ha querido deshacerse en halagos hacia la esposa de este y celebrar que, después de tantos años encadenando romances fugaces, George haya encontrado finalmente a la persona con la que compartir el resto de su vida.

"Me da la impresión de que es una mujer maravillosa y creo que es fantástico cuando alguien se enamora y se da cuenta de que ha encontrado a la persona perfecta. Creo que es bueno para todos cuando algo así ocurre", explicó en la misma conversación.

Cuando no es una antigua novia la que sale a la palestra para compartir algún que otro detalle privado sobre George Clooney, es el padre de este, Nick, quien se anima a revelar ante la opinión pública el contenido de las conversaciones íntimas que mantiene regularmente con su famoso hijo.

"Cada vez que George me decía que no veía niños ni boda en su futuro, le escuchaba pacientemente y al final le contestaba: 'George, algún día te vas a encontrar con una mujer espectacular que va a hacer que se te caigan los calcetines al suelo, fin de la historia'. Y eso es justo lo que ha pasado", aseguraba hace unos días Nick Clooney, de 83 años, en conversación con 'Entertainment Tonight'.