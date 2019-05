George Clooney no ha vuelto a montar en motocicleta desde su accidente

Aunque ya han pasado 10 meses desde que el actor George Clooney sufriera ese aparatoso accidente de motocicleta que que, todo sea dicho, podría haber tenido consecuencias mucho más graves para su integridad física dada la fuerza con la que su cuerpo impactó contra el pavimento, lo cierto es que el intérprete ha revelado ahora que no ha vuelto a montarse en una de ellas debido al veto expreso que, a tal efecto, le ha impuesto su esposa Amal, quien no está dispuesta a dejar que el astro de Hollywood vuelva a arriesgar su vida de esa manera.

"Ya no se me permite conducir una moto. Me vi envuelto en un accidente bastante serio y me choqué contra un coche cuando iba a más de 110 kilómetros por hora. Básicamente salí disparado, así que ya no me dejan montar en moto. Y mi amigo Grant Heslov tampoco puede. Cometimos un error y nuestras esposas nos dijeron: 'Se acabó'", ha explicado el intérprete en medio de una conferencia sobre su próxima miniserie, 'Catch 22'.

El artista se encontraba el pasado verano en Cerdeña con motivo precisamente de las primeras jornadas de rodaje de la citada producción cuando tuvo lugar el suceso. En ese momento, el portal de noticias TMZ informaba de que Clooney había sido arrollado por un automóvil que trataba de incorporarse a la carretera secundaria por la que el intérprete circulaba en el norte de la isla.

En consecuencia, el actor salió despedido a unos cinco metros de altura y, por desgracia, su casco se desprendió antes de que este aterrizara finalmente en el suelo.

"La colisión fue tan fuerte que llegó a romper un poco el casco. George voló literalmente por los aires, estuvo a unos cinco metros del suelo y sobrepasó incluso al coche que le había golpeado", aseguraba por entonces un testigo de la escena.

Tan pronto como recibió la preocupante noticia, Amal Clooney se dirigió inmediatamente al hospital Juan Pablo II donde había sido ingresado su marido para conocer el alcance de sus heridas y acompañarle en tan duros momentos.

Afortunadamente para ambos, el choque no desembocó en fractura alguna de sus huesos, aunque posteriormente el intérprete tuvo que someterse a varios días de rehabilitación para solventar una lesión de carácter leve en su rodilla.

"Ahora mismo George Clooney sigue recuperándose en su casa. Estará bien y no se prevén mayores secuelas como resultado del accidente", explicaba el portavoz del artista, Stan Rosenfield, en conversación con diversos medios.