George Glooney teme que Meghan Markle corra la misma suerte que Diana de Gales

Según todos los rumores, el matrimonio Clooney habría entablado una estrecha amistad con los duques de Sussex después de que la antigua actriz se mudara a Inglaterra tras anunciarse su compromiso con el nieto de Isabel II.

En sus primeras semanas en un país extranjero, Amal Alamuddin -la esposa de la estrella de Hollywood- se habría encargado de recomendarle los mejores establecimientos de belleza de la ciudad y de cara al nacimiento de su primer retoño con el príncipe Enrique -que se espera para esta misma primavera- le habría cedido incluso a la niñera que le había venido ayudando a cuidar de sus propios mellizos.

Pese a ello, hasta ahora ni el actor ni la abogada habían hecho mención alguna a su conexión con los royals, que solo había quedado probada con su asistencia a su enlace el pasado mes de mayo.

Sin embargo, el veterano actor no ha podido contenerse ante los últimos ataques públicos que se ha visto obligada a soportar Meghan Markle tanto por su supuesto carácter difícil como por las entrevistas concedidas por su círculo de allegados, tanto sus amigos americanos -que recientemente charlaron con la revista People para intentar rectificar las impresiones erróneas sobre ella- como por su disfuncional familia paterna.

"La están persiguiendo constantemente, no hacen más que acosarla y vilipendiarla. Es una mujer embarazada de siete meses y ha sufrido la misma persecución que Diana antes que ella y estamos ante la misma historia repitiéndose. Y ya hemos visto cómo acaba", ha declarado con cierto enfado Clooney durante un encuentro con los medios para promocionar su próxima serie con la cadena Hulu, 'Catch-22', haciendo referencia al accidente de tráfico mortal que se cobró la vida de la madre de los príncipes Enrique y Guillermo mientras era perseguida por los paparazzi.L

a última de las ocurrencias del padre de la duquesa, que este mismo fin de semana entregó a un tabloide la carta que Meghan le había enviado el pasado agosto asegurándole que le había roto el corazón en pedazos y preguntándose por qué afirmaba que le estaba dando de lado cuando en realidad ella le había llamado innumerables veces, ha supuesto la gota que colma el vaso para George Clooney.

El intérprete no solo se pregunta cómo Thomas Markle ha podido traicionar así la confianza de su hija, sino que también se sorprende de que la misiva haya podido recibir tanta atención."No puedo ni explicar lo frustrante que me resulta, ver cómo publican una carta de una hija a un padre. Se la está tratando de forma muy injusta y me parece una irresponsabilidad", ha recalcado.