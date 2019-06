George Lazenby no ha visto una sola película de la saga "James Bond" (excepto la suya)

Fiel a su habitual franqueza y demostrando que, a sus 79 años, no tiene necesidad alguna de someterse a las reglas de la corrección política, el actor George Lazenby ha reconocido en su última entrevista que no ha visto ni verá ni una sola de las 23 películas de la saga James Bond en las que no participó.

Y la única razón por la que tuvo que visionar "Al servicio de Su Majestad" (1969) fue, evidentemente, para evaluar los resultados de su propio trabajo.Al ser preguntado por la opinión que le merece Daniel Craig como encargado de dar vida al agente 007 contemporáneo la cinta número 25 de la franquicia, la cual llegará a los cines el año que viene, podría ser la última del británico, el artista australiano ha respondido así de tajante: "No le he visto. Nunca he visto una película de James Bond excepto la mía. No me gusta pensar en el pasado, solo miro hacia el futuro".

Sin embargo, al veterano artista no le ha importado quedarse unos minutos más en el pasado para desmentir con rotundidad los rumores que, en su momento, parecían explicar por qué solo protagonizó uno de los filmes del carismático espía, a diferencia de sus predecesores.

"No me despidieron, preferí dejarlo porque todo el mundo pensaba que había fracasado. Además, mi mánager me dijo que la figura de James Bond estaba obsoleta y que había llegado su fin. En esos años estaba de moda "Easy Rider" y habían llegado los hippies con sus pantalones de campana y sus camisas de flores. Y yo vestido con un esmoquin... La gente se me quedaba mirando en los restaurantes porque no tenía esa estética 'rebelde'", ha explicado en la reveladora conversación que ha mantenido con la revista The Lady.