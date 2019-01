Georgina Rodriguez: la viva imagen del amor tras despedir el año junto a Cristiano Ronaldo

View this post on Instagram

RECOGES LO QUE SIEMBRAS. Enhorabuena @cristiano mi amor por estos premios tan merecidos! Gracias a todos por vuestro trato y hospitalidad en Dubai durante nuestra maravillosa estancia aquí. #dubai #globesoccerawards

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Jan 3, 2019 at 3:11pm PST