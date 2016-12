Gerard Piqué presume con orgullo del corazón barcelonista de su hijo Milan

635x357 Gerard Piqué y su hijo Milan, en un vídeo publicado en (c) Instagram. EFE

Puede que la familia Piqué-Mebarak se encuentre actualmente sacando el máximo partido a la oferta cultura y paisajística de Barranquilla (Colombia), la ciudad natal de Shakira, pero eso no parece haber servido al futbolista Gerard Piqué y, sobre todo, a su pequeño Milan para desconectar momentáneamente de la temporada futbolística en la que está inmerso el defensa catalán.

Tanto es así, que padre e hijo han querido compartir con la amplia base de seguidores que acumula el deportista en Instagram una emotiva grabación en la que cantan casi al unísono el himno del FC Barcelona, demostrando por un lado que Piqué ha inculcado a su primogénito la misma pasión que él exhibe por el club de sus amores y, por otro, que el pequeño parece haber heredado de la colombiana unas cuerdas vocales prodigiosas.

"Canta papa", se le oye decir a Milan en el vídeo tras darse cuenta de que su progenitor solo movía los labios con el objetivo de cederle todo el protagonismo. Pero al margen de la identidad culé de la que ambos presumen públicamente, resulta aún más destacable los gestos de ternura que no han pasado desapercibidos para todos los internautas: "Qué lindo es Milan. Sois una familia maravillosa", les dedicaba una usuaria de la red social.

El amor incondicional que siente por el FC Barcelona no implica ni mucho menos que Gerard Piqué no pueda sentir simpatía por otros clubes con los que, todo hay que decirlo, no compite directamente, como demostró al dedicar buena parte del miércoles a firmar camisetas del principal equipo de Barranquilla, el Junior Club, para agasajar así a los seguidores de un conjunto del que Shakira siempre ha sido aficionada, como puso de manifiesto en el videoclip de su éxito 'La bicicleta'.

Dejando claro una vez más que están viviendo unas vacaciones navideñas placenteras y libres de contratiempos, a diferencia de lo que daban a entender los rumores que apuntaban a que la pareja se había dirigido a Miami para lidiar con unos supuestos problemas de salud del pequeño Sasha, Shakira y Piqué ofrecieron recientemente a todos sus fans una idílica estampa que les retrataba sonrientes y a bordo de una lancha mientras recorrían el río Magdalena.