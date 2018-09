Gerardo Bazúa amenaza con acciones legales a Paulina Rubio

A la cantante Paulina Rubio podría estar a punto de abrírsele un nuevo frente legal cuando parecía que la batalla que mantuvo durante años con su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera -con quien tiene a su hijo mayor Nico- ya había sido definitivamente olvidada. En esta ocasión el encargado de llevarla a los juzgados sería su otra expareja, Gerardo Bazúa, por no respetar el acuerdo de la custodia de su retoño en común, el pequeño Eros, el mismo reproche que le dirigió en su momento el padre de su primogénito.

Este lunes el intérprete mexicano recurrió a su cuenta de Instagram para denunciar que llevaba cuatro meses sin saber nada de su hijo y sin recibir noticias de la chica dorada, quien por su parte ha pasado gran parte del verano viajando por Europa y se encuentra actualmente en España. En consecuencia, el siguiente paso que planea dar él es emprender acciones legales y que sea la justicia quien resuelva la situación.

"Esa es su manera de ejecutar las cosas, ella siempre hace lo mismo: se va, no dice nada y así siempre me lo ha hecho", ha lamentado Bazúa en unas declaraciones al portal People en Español en las que asegura desconocer las razones por las que Paulina le impediría comunicarse con Eros e insiste en que la esfera virtual era el último recurso que le quedaba para tratar de captar la atención de su ex.

"Tristemente lo tuve que hacer así y lo que sigue son pasos legales. Ella no agarra la onda. Mis problemas de pareja ya lo superé, ya le di vuelta a la página. Yo no tengo ningún problema con ella personalmente".La decisión de hacer públicos sus problemas personales no responde a un deseo de dañar la imagen de la artista, hacia quien asegura no sentir ningún rencor tras el final de su relación como demostraría, en su opinión, el hecho de que en un primer momento él ni siquiera se pronunció acerca de su ruptura.

"Quiero ver a mi hijo. Si ella baila, brinca, pues felicidades, que lo haga. Le deseo lo mejor, mis mejores deseos para ella. Es la madre de mi hijo, lo que más deseo es que le vaya muy bien. Lo que quiero saber es dónde está mi hijo", ha alegado Gerardo, que decidió eliminar la publicación inicial en que arremetía contra Paulina para aislarse de las críticas."Lo borré porque me daba flojera estar recibiendo comentarios de gente que ni siquiera me conoce y que no saben nada".