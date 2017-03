Geri Horner llamó a su hijo Montague George en honor a George Michael

La cantante Geri Horner, quien se dio a conocer por su apellido de soltera, Halliwell, durante la época gloriosa de las Spice Girls, no ha podido resistirse a revelar un curioso detalle directamente relacionado con su segunda experiencia en la maternidad, al compartir públicamente los motivos que, junto a su marido Christian Horner, la llevaron a nombrar 'Montague George Hector' al primer retoño del matrimonio, quien llegó al mundo el pasado 21 de enero.

La inclusión de 'George' en el triple nombre que ha recibido el bebé supone nada menos que un sentido homenaje póstumo al que fuera uno de sus mejores amigos en la industria musical, el malogrado George Michael, aunque la intérprete ha tenido que matizar que la verdadera responsable de la idea no fue ella sino su madre, la española Ana María Hidalgo.

"Tengo que decir que la idea fue de mi madre, porque ella también estaba muy unida a George y quiere muchísimo a su madre y a toda su familia. Entonces me dijo: '¿Por qué no le pones el nombre de George?'. En ese momento, no estaba muy segura de si sería apropiado, pero finalmente pensé: '¿Por qué no?'", explicó la intérprete a su paso por el programa de la televisión británica 'This Morning'.

La cantante británica, quien también optó por rendir tributo a su ídolo Madonna al bautizar hace diez años a su primogénita con el nombre de Bluebell Madonna, asegura que la dramática muerte del astro de la música el pasado 25 de diciembre le cogió completamente desprevenida, sufriendo en consecuencia un duro golpe emocional cuyo impacto solo se ha visto suavizado tras el nacimiento de su segundo bebé.

"Le quería muchísimo, sobre todo desde que me acogió en su seno tras mi salida de las Spice Girls. Me protegió y me apoyó mucho, era una persona encantadora y llena de amor, y por eso la noticia de su muerte me dejó paralizada. Y justo después tuve a mi bebé y pensé que de alguna forma todo tenía que ver con el ciclo de la vida. Es que este tipo de cosas nunca te las esperas, especialmente porque George era un hombre tan bueno...", explicó en la misma conversación.