La madre Gigi y Bella Hadid les hace la competencia sin ayuda de "implantes ni infiltraciones"

635x357 Yolanda Hadid posando para celebrar su 55 cumpleaños (c) Instagram. EFE

Está claro de dónde han heredado tanto Gigi como Bella Hadid la belleza que las ha convertido en dos de las modelos más cotizadas del momento: de su madre Yolanda, una de las top-models más populares de la década de los 80, aunque lo cierto es que a día de hoy la antigua estrella de las pasarelas aún es capaz de hacerles sombra a sus dos hijas.

Así lo acaba de demostrar al compartir una imagen en su cuenta de Instagram posando en lencería frente al espejo para celebrar su 55 cumpleaños. El aspecto que luce resulta aún más impactante si se tiene en cuenta que en los últimos tiempos ha renunciado a cualquier retoque estético y ha tratado de deshacer el resultado de sus antiguas intervenciones quirúrgicas.

"Cincuenta y cinco y sonriendo desde el interior hacia el exterior... Y por fin he vuelto a la versión oficial de 1964. Ahora vivo en una cuerpo libre de implantes de pecho, infiltraciones, bótox, extensiones y todas las demás porquerías que creía que necesitaba para estar a la altura del aspecto que la sociedad me hacía creer que debe tener una mujer para ser sexy, hasta que toda esa toxicidad casi me mata...", arranca el sincero mensaje que la top-model de los ochenta ha compartido con todos sus seguidores.Yolanda ha querido publicar esa imagen para intentar evitar otras personas que comentan los mismos errores que ella.

"Tu salud es tu bien más preciado, así que por favor tomad buenas decisiones, investigad más allá de la información parcial que os den por nuestro sistema corrupto antes de meter algo extraño en vuestro cuerpo. He tardado muchos años en reparar las malas decisiones que tomé en el pasado hasta alcanzar la libertad para encontrar el equilibrio entre la libertad interior y aceptar cuál es la mejor versión de mí misma sin seguir más estándares que los míos. Depende de nosotros aprender a querernos y a celebrar nuestra belleza única a todas las edad mientras navegamos este viaje llamado vida. La belleza no significa nada sin salud", ha concluido.