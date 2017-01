La noche perfecta de Gigi Hadid y Zayn Malik incluye "café y una película"

A pesar de ser dos de los jóvenes más exitosos y acaudalados del momento, lo cierto es que en su ámbito más íntimo la modelo Gigi Hadid y su flamante novio, el cantante Zayn Malik, prefieren disfrutar de actividades sencillas y relajantes como cocinar, disfrutar de un buen café con pastas, o ver una película abrazados en el sofá.

"Cuando estoy en Los Ángeles, por lo general me gusta quedarme en casa, porque es cuando de verdad puedo descansar y porque quiero estar con mi pareja. Hacemos todo tipo de cosas artísticas y cocinamos juntos. A veces nos gusta quedarnos despiertos hasta tarde, y para eso pedimos que nos traigan unos cafés con leche y unas galletas de jengibre. Sin café no puedo funcionar", explicó la estrella de las pasarelas a la edición británica de Vogue.

"Muchas veces le digo: 'Cariño, vamos a ver una película'. Pero siempre me duermo después de la primera mitad y me dice: 'Siempre te pasa lo mismo, te tragas la primera parte de la película y luego nunca sabes cómo termina'", reveló en un ejercicio de absoluta transparencia con los lectores de la publicación.Esta no es, sin embargo, la primera vez en que la propia Gigi Hadid se encarga personalmente de ofrecer a sus seguidores una estampa de su día a día con el guapo intérprete británico, ya que hace unos meses se sinceraba abiertamente acerca de algunos de los muchos rasgos que hacen que Zayn sea el chico más especial que ha pasado por su vida."Diría que lo más atractivo de mi chico es su cerebro.

Por primera vez los dos estamos en una relación en la que, al margen del trabajo, tenemos intereses comunes que nos ayudan a reforzar el vínculo todos los días. Es mi mejor amigo y nos gusta mucho cocinar juntos, sacar a relucir nuestra creatividad con toda clase de ideas y, sobre todo, aprendemos un montón el uno del otro al hablar e intercambiar experiencias. Estoy aprendiendo a hacer algunos de los platos británicos más típicos", contaba emocionada a la revista ES.