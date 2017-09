Gigi Hadid está aprendiendo a cocinar los platos preferidos de Zayn Malik

La modelo Gigi Hadid ya ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que una de las muchas satisfacciones que se desprenden de su relación con el cantante Zayn Malik, excomponente de One Direction, reside en la posibilidad de disfrutar junto a él de algunos de los platos más representativos de la cocina británica.Sin embargo, y después de haber sido testigo y disfrutado de las habilidades culinarias de su chico, la estrella de las pasarelas está preparada para ser ella ahora quien agasaje al intérprete con sus creaciones gastronómicas, para lo que no dudará en dejar apuntadas algunas de las valiosas recetas que ha recibido de su futura suegra, Trisha Malik.

"Estoy intentando aprender tanto como pueda y voy a hacer mi propio libro de cocina con las recetas de su madre. Las dejaré todas apuntadas para no tener que molestarla con mensajes de texto cada vez que me ponga a preparar algo", reveló la maniquí en conversación con la emisora británica BBC Radio 1, antes de enumerar algunos de los platos preferidos de su pareja que, desde que se fueran a vivir juntos, también se han convertido en sus favoritos.

"Zayn me ha ayudado mucho en este sentido, empezó preparándome algunas de las cosas británicas que más me gustan, como los 'Sunday Roast' y también algunos tipos de curry que me encantan. Y su madre es una experta cocinera, así que ella se lleva la mayor parte del mérito", añadióEso sí, la estadounidense no tiene ninguna intención de "competir" con la madre del artista, aunque sí le gustaría poder demostrar que su pericia a la hora de lidiar con los fogones no es significativamente inferior. "Jamás podría competir con ella, eso está claro, pero al menos intento estar a la altura de las expectativas", bromeó en la misma conversación.