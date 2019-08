Gigi Hadid defiende su derecho a hablar mal de Miconos o cualquier otro lugar

Hace una semana Gigi Hadid realizó un controvertido comunicado en su segunda cuenta de Instagram -dedicada a compartir las instantáneas que saca con sus cámaras desechables- para pedirles a sus seguidores que no se dejaran engañar por las idílicas fotografías que veían de Miconos en las redes sociales, incluidas las suyas, ya que personalmente ella no recomendaría a nadie viajar hasta allí después de que la robaran durante unas vacaciones recientes.

Sus declaraciones provocaron una oleada de indignación al ser consideradas por muchos una falta de respeto y una especie de berrinche que podía causar un gran daño a la economía de la región, que vive principalmente del turismo, solo por un caso aislado. La modelo no ha dudado en salir al paso de la polémica para reiterar su opinión acerca de la isla griega e insistir en que debería ser libre para hablar de ella honestamente y sin censurarse a sí misma solo por la influencia que pueda tener en la esfera virtual.

"Dejadme que les aclare un par de cosas a todos los que consideran que no tengo derecho a compartir mi opinión basándome en lo que viví para advertir a otras personas: a mí me robaron en la misma noche que también desvalijaron otras 30 casas, muchas de ellas a punta de pistola. Y resultaba imposible ponerse en contacto con cualquier tipo de autoridad, nosotros solo lo conseguimos gracias a un conocido de uno de los miembros de mi equipo de seguridad", ha explicado en un nuevo comunicado en el que asegura que, según lo que ella pudo presenciar, la policía local no parecía estar preparada para lidiar con la alta tasa de criminalidad de la zona.

Por tanto, Gigi ha considerado casi una obligación moral hacer llegar esa información a otros interesados en visitar Miconos en vista de que a ella nadie le advirtió del supuesto riesgo que correría durante su estancia. En su caso, de haber estado al corriente de que no existía una infraestructura mínima que garantizara su seguridad, probablemente se habría decantado por otro destino.

"Esa es mi opinión, que me he formado a partir de acontecimientos reales y si no te gusta, ese no es mi problema", ha concluido no sin antes matizar que el hecho de que haya compartido fotos de su estancia en la isla pese a su intención de no regresar nunca más a ese lugar no la convierte en una hipócrita.