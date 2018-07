Gigi Hadid reniega de su imagen de "niña pija"

Buena parte de las críticas o burlas que suele recibir la modelo Gigi Hadid -su hermana, la también modelo Bella, tampoco se libra de ellas- en las redes sociales o en los comentarios de las noticias del corazón hacen referencia directa a la privilegiada posición económica de la que siempre ha disfrutado en su condición de hija del millonario Mohamed Hadid y de la exmodelo Yolanda Hadid, así como a las supuestas facilidades que se desprenden de ello.

Y aunque ella jamás se ha avergonzado de sus orígenes y de la apacible infancia de la que ha disfrutado en consecuencia, al mismo tiempo la maniquí ha vuelto a defender que su consagración profesional en el mundo de la moda -no tanto la facilidad con la que accedió a dicha industria- se debe fundamentalmente a la cultura del esfuerzo a la siempre ha estado adscrita y a los sacrificios que ha realizado para ello.

"Solía sentirme bastante culpable por la situación tan acomodada en la que vivía, especialmente en la época del instituto, y por eso nunca he querido verme definida por el dinero o por la apariencia. Era una jugadora de voleibol muy buena y sacaba notas muy altas.

Esas eran las cosas que valoraba de mí misma", ha explicado al diario The Times antes de hacer referencia a su deseo de emanciparse y empezar a valerse por sí misma lo antes posible.

"Como nunca me faltó dinero de mis padres, llegó un momento en el que sentí que necesitaba ganar mi propio dinero y vivir de forma independiente para sentirme realizada. Y desde que tengo 18 años he pagado mis propias facturas. Mi primer par de [zapatos] Loboutin me llegaron con mi primer cheque", ha aseverado para renegar una vez más de la imagen de 'niña pija' que muchos tienen de ella.

Teniendo en cuenta que no quiere verse excesivamente asociada -en la esfera pública al menos- a aquellos aspectos de su vida que se alejan del ámbito meramente profesional, no debería resultar sorprendente que Gigi haya preferido no pronunciarse sobre su rumoreada reconciliación con el cantante Zayn Malik para, en su lugar, redirigir la conversación hacia su carácter responsable y comprometido.

"Creo que no es incompatible provenir de un entorno privilegiado y ser al mismo tiempo una persona buena y trabajadora. No creo que sea mejor que nadie, y siempre llevo esa actitud a rajatabla. Para mí, lo más importante es trabajar desde la integridad", ha aseverado.