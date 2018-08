Gina Rodriguez confirma su compromiso matrimonial con Joe LoCicero

Aunque el espectacular anillo que lucía en una de sus últimas publicaciones de Instagram ya dejaba entrever que se avecinaba un salto de altura en su envidiable relación sentimental con Joe LoCicero, la actriz Gina Rodriguez se ha encargado personalmente de confirmar ahora que, en efecto, se ha comprometido con el guapo actor que le robó el corazón hace algo más de dos años y al que, en sus propias palabras, estará "atada" durante el resto de su vida.

"Oh sí, estaré atada a este hombre de por vida. Fue él quien tuvo la idea", ha bromeado la protagonista de la serie 'Jane the Virgin' antes de recibir la imprescindible pregunta acerca de cómo tuvo lugar tan emotiva pedida de mano. "Eso me lo voy a quedar para mí, dudo mucho que algún día vaya a compartirlo públicamente. Hay tan pocas cosas que puedes reservarte cuando eres una figura pública... La fama es una bendición y una maldición al mismo tiempo", ha contado al portal E! News.

Al margen de los detalles más íntimos sobre el feliz acontecimiento, lo cierto es que varias fuentes del entorno de la pareja revelaron hace unos días que Joe hincó la rodilla y presentó a Gina el anillo con el que declararle amor eterno durante sus recientes vacaciones en México, que coincidieron además con las celebraciones por el 34 cumpleaños de la intérprete.

Y teniendo en cuenta que solo han pasado unas semanas desde que Joe le hiciera a Gina uno de los regalos más especiales de su vida, resulta comprensible que ninguno de los dos se haya puesto todavía manos a la obra con los preparativos de su gran día, el cual no tiene de momento fecha, localización y, en realidad, ninguno de sus elementos más esenciales."La verdad es que estoy a años luz de casarme todavía. A veces pienso que, quizás entre película y película, podríamos acabar cuanto antes con el trámite y casarnos rápidamente", ha asegurado Gina sin darle demasiada importancia a su condición de mujer comprometida.