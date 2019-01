Gina Rodriguez pensó que "iba a morir" cuando sufrió su primer ataque de ansiedad

La actriz Gina Rodriguez ha recorrido un largo camino antes de poder decir abiertamente que ya ha aprendido a sobrellevar de la mejor forma posible los altos niveles de escrutinio público y presión mediática que se desprenden de su gran popularidad, la cual empezó a forjarse a mediados de esta década con su flamante irrupción televisiva a través de la aclamada serie 'Jane the Virgin'.

De hecho, la propia artista ha reconocido que el primer ataque de ansiedad que sufrió como consecuencia del estrés derivado de su fama y de su intenso ritmo de trabajo le hizo pensar, literalmente, que sus días estaban contados: una perspectiva algo fatalista a la que, por otro lado, contribuyó el hecho de que este se produjo en medio de un restaurante plagado de comensales.

"Creo que la ansiedad empezó a dominarme dos años después de empezar en 'Jane the Virgin'. Mi primer ataque de pánico me sobrevino cuando estaba cenando en un restaurante de sushi. Fue horrible, de repente me invadió la sensación de que iba a morir y encima la gente no paraba de sacar fotos", ha confesado la artista estadounidense en conversación con la revista Cosmpolitan.

Afortunadamente, en la actualidad Gina se toma con mucha más filosofía los contratiempos y las adversidades que le pueda presentar la vida y, sobre todo, es plenamente consciente de que "cumplir tus sueños" requiere de una serie de reajustes vitales, cuando no de sacrificios puros y duros.

"Hay un montón de cosas del manual de cómo cumplir tus sueños que no conocemos, pero que vamos experimentando poco a poco. En mi caso me he dado cuenta de dejas de hacer amigos con tanta facilidad, de que cada vez sales menos a cenar con los tuyos y de que prácticamente no ves a tu familia, a tu novio, tu novia o lo que sea que tengas. Es interesante, como artista a veces te ves obligada a enterrar tu vida. Pero no me quejo, creo que tengo suerte y me parece surrealista poder decir que estoy cumpliendo mis sueños", ha aseverado en la misma entrevista.