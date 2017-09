Giorgio Armani se ofrece a renovar la imagen de Isabel II

En las últimas décadas, la reina Isabel II se ha mantenido fiel a un estilo muy concreto en lo que respecta a su vestuario, apostando por abrigos y vestidos coordinados y generalmente de colores vivos que complementa con un sombrero del mismo tono y sus fieles zapatos y bolso negros, este último siempre de la marca Launer en los modelos Royale o Traviata.Aunque esta fórmula se haya vuelto su sello de identidad inconfundible, el diseñador Giorgio Armani cree que ha llegado el momento de que la monarca británica 'arriesgue' un poco saliéndose de su zona de confort y apostando por otros patrones estéticos menos convencionales, ofreciéndose él mismo para ayudarle a llevar a cabo tales cambios.

"Es una mujer increíble, y muy elegante, pero los tiempos han cambiado... Quizás haya llegado el momento de que se acerque a las nuevas generaciones, me parece que ese sería un gesto muy valiente por su parte", sugiere el modisto en conversación con la revista Grazia, comenzado por sugerir que su majestad opte por una paleta cromática más limitada. "Ya ha probado todos los colores posibles, así que yo sugeriría que seleccionara solo un par de ellos... Aunque para ser honestos, probablemente ella haya sido mi inspiración: si te fijas en mi colección, está repleta de colores, ¡los colores de la Reina!".

De quien considera que no necesita ningún asesoramiento en materia de moda es la duquesa Catalina, esposa del príncipe Guillermo, quien a diferencia de su abuela política ha sabido renovar la imagen de la realeza, exhibiendo a menudo prendas de marcas asequibles en sus apariciones públicas menos formales y atreviéndose con prendas como los pantalones, que la propia Isabel ha desterrado de su guardarropa."Catalina es muy moderna, ya se viste muy bien ella sola".A lo largo de las décadas, Armani ha tenido la oportunidad de vestir a algunas de las mujeres más hermosas y famosas de la historia, muchas de ellas en la meca del cine. Si bien en el caso de la realeza está a favor de que modernice y simplifique sus looks, no comprende por qué las celebridades optan hoy en día por hacer lo mismo en la alfombra roja, un escenario concebido a su juicio precisamente para dar rienda suelta a la majestuosidad y la extravagancia.

"Es una lástima cómo ha cambiado el negocio de vestir a las celebridades, porque yo trabajo mucho para crear 'couture', algo que sea espectacular, pero al final siempre te piden algo sencillo, así que me veo atado de manos y ya no puedo provocar un impacto tan grande como desearía con mis creaciones", lamenta.