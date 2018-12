Gisele Bündchen sobrelleva sus ataques de pánico con "meditación"

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen se ha sincerado en varias ocasiones a lo largo de este año sobre los brotes de ansiedad que ha venido sufriendo durante sus casi dos décadas de carrera profesional, así como sobre los problemas psicológicos que se derivan del estrés que ha venido padeciendo en el marco de un sector tan competitivo como el de las pasarelas de élite.

Sin embargo, la estrella de la moda ha querido abordar ahora tan delicada situación desde un enfoque mucho más positivo, al hablar abiertamente sobre una de las "armas" que ha tenido tradicionalmente a su disposición para apaciguar los frecuentes "ataques de pánico" que le han venido golpeando con frecuencia durante estos años: el de la práctica diaria de la meditación.

"Empecé a meditar cuando tenía poco más de 20 años y como consecuencia de los primeros ataques de pánico que empecé a sufrir... Esa ha sido una de las armas más importantes que me han ayudado a solventar el problema. De hecho, he de decir que la meditación me sirvió para empezar una nueva vida", ha revelado en una entrevista al podcast Thrive Global para ahondar, a continuación, en la mentalidad tan optimista de la que presume hoy en día.

"Creo que cuando empiezas a ser bondadosa contigo misma y con los demás, y llenas tu mente de pensamientos y afirmaciones optimistas, acabas incorporando esa visión tan esperanzadora a tu propia vida y se convierte en una parte más destacada de tu propia realidad", ha aseverado.En su caso, la maniquí se levanta todos los días a las cinco y media de la mañana, enciende varias velas y "desconecta" por completo del mundo durante cinco o diez minutos al tiempo que vacía su mente de preocupaciones para ser estas sustituidas por ideas mucho más reconfortantes o, en su defecto, por el más absoluto silencio.

"Cuando tocas fondo, tienes que aprender a salir de ese pozo de cualquier manera posible. La meditación me ha dado una nueva vida y una gran oportunidad para analizar el mundo desde otra perspectiva, además de descubrir otro mundo completamente diferente, que es el que se encuentra dentro de mí. De verdad que ayuda mucho mantenerte en completo silencio durante un período de tiempo, aunque sea breve, y tomar varias respiraciones profundas", ha asegurado.