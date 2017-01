Gregg Sulkin, en el punto de mira por un comentario sobre el 11-S

No corren buenos tiempos para Gregg Sulkin. Tras la supuesta filtración a principios de esta semana de unas fotografías suyas en las que aparecía desnudo de cintura para abajo, que revolucionaron las redes sociales hasta el punto de su exnovia Bella Thorne decidió intervenir para aclarar que el miembro viril que se veía en ellas no se parecía al de su ex, ahora el actor de 24 años vuelve a estar en el punto de mira a raíz de un desafortunado tuit acerca de los atentados del 11 de septiembre.

Al intérprete no se le ocurrió otra genialidad que comparar los esfuerzos del cuerpo de bomberos de Nueva York durante la caída de las torres gemelas con una de sus sesiones de ejercicio para esculpir su musculatura.

"Vaya, menudo entrenamiento. He tenido que subir corriendo varios tramos de escaleras y lo único en lo que podía pensar era en los valientes bomberos que subieron las torres gemelas el 11-S", rezaba el mensaje, ya borrado, de Gregg, que fue percibido por muchos como una mención demasiado frívola al atentado más mortífero de la historia de su país.Ante la reacción negativa que recibieron sus palabras, Sulkin se apresuró a eliminar el desafortunado comentario y sustituirlo por otro similar pero que no consiguió librarle de las críticas.

"Siento un enorme respeto por aquellos que arriesgan sus vidas protegiéndonos y que suben corriendo pisos de escaleras con una pesada equipación a sus espaldas. Consigue que veas las cosas con otra perspectiva", añadía en su nuevo tuit, más políticamente correcto. Respecto a las comprometidas imágenes que han circulado en los últimos días, el actor ha desmentido ahora su autenticidad en su Twitter, limitándose a comentar escuetamente: "A la gente le gusta inventarse cosas... es más sencillo ignorarles".