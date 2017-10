Guillermo y Catalina esperan al tercer bebé para abril

El tercer bebé de los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, nacerá en abril, anunciaron fuentes reales el martes.

La pareja ya había revelado en septiembre que esperaban al tercero, pero sin indicar el mes en que llegaría. El lacónico comunicado del Palacio de Kensington no dio más detalles.

Catalina, cuyo nombre de soltera era Kate Middleton, anunció el embarazo el mes pasado luego de ausentarse a un compromiso oficial. Como le sucedió con los dos anteriores, ella padece hiperémesis gravídica, un caso particularmente agudo de náuseas y vómitos.

Desde entonces asistió a otros eventos. El lunes bailó con una persona disfrazada del Oso Paddington, el personaje de literatura infantil.

Guillermo y Catalina, ambos de 35 años, tienen dos hijos: el príncipe Jorge, de 4, y la princesa Carlota, de 2.

