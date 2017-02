Gwen Stefani casi rompe con Blake Shelton por culpa de un fatídico viaje a Disneyland

Los cantantes Gwen Stefani y Blake Shelton han demostrado en incontables ocasiones que, tras protagonizar uno de los romances más llamativos de la industria musical durante su trabajo juntos en el concurso musical 'La Voz', su vínculo amoroso no ha hecho otra cosa que consolidarse con el paso del tiempo.Sin embargo, la que fuera líder de la banda No Doubt revela ahora que su idilio estuvo a punto de pasar a mejor vida por culpa de una inocente visita a uno de los mágicos parques de atracciones de la factoría Disney, que solo sirvió para poner de manifiesto sus diferencias casi irreconciliables sobre un asunto tan trivial como el de sus respectivas posturas acerca de las emociones fuertes.

"En principio, no se atreve a montarse en las montañas rusas, lo que para mí estuvo a punto de convertirse en un tema crucial que hacía imposible lo nuestro. Cuando me lo dijo me quedé diciendo: 'No sé yo si esto va a funcionar'. Además es que parece que no cabe en ninguna de ellas [en referencia a su notable altura]. Acabó montándose conmigo en el Matterhorn, sí que lo hizo. Pero la verdad es que entró de milagro en esa cosa, sus rodillas estaban literalmente pegadas a la barra", bromeó a su paso por el programa de Jimmy Fallon, antes de incidir en el carácter excesivamente relajado y poco aventurero de su chico.

"Creo que se deprime cuando no está en el campo, en el bosque o en cualquier entorno que implique estar aislado del mundo, o en el que pueda llevar ropa de camuflaje en todo momento", aseguró en uno de los espacios televisivos de mayor audiencia en Estados Unidos.A diferencia del discreto artista de música country, la estrella del pop no tiene inconveniente alguno a la hora de verse rodeada de admiradores si con ello es capaz de disfrutar de un día a día relativamente normal que le permita llevar a cabo todo tipo de actividades cotidianas.

"En mi caso, a mí no me importa ir a cualquier sitio, y soy consciente de que me a veces me puedo agobiar si me piden demasiadas fotos o algo por el estilo. Pero, quiero decir, no me importa demasiado. Él no es así, es un chico de campo, prefiere alejarse de todo y pasa mucho tiempo en la naturaleza, pero sí, fuimos a Disneyland y fue una locura, había como millones de personas ahí", explicó en la entrevista.