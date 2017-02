Gwen Stefani y Blake Shelton celebraron San Valentín a través de chats

Los cantantes Gwen Stefani y Blake Shelton se han mostrado, por lo general, inseparables desde que confirmaran públicamente que tras conocerse en el set de grabación del programa 'La Voz' hace casi dos años, entre ellos había surgido un amor tan sorprendente como intenso. Sin embargo, en esta ocasión la pareja se tuvo que resignar a pasar el día de San Valentín por separado debido a sus respectivas agendas de trabajo, por lo que debieron conformarse con hacer gala de los sentimientos que se profesan el uno al otro a través de las nuevas tecnologías.

"No hemos podido pasarlo juntos esta vez. Yo estaba aquí en Nueva York y él se ha tenido que quedar en Oklahoma. ¡De hecho se le olvidó!", bromeó la líder de No Doubt antes de revelar en qué consistió su improvisada celebración.

"No, ya en serio, me envió unas flores preciosas e intercambiamos un montón de mensajes. Es lo que pasa cuando una está en Nueva York y el otro en Oklahoma", añadió a su paso por el programa matutino 'The Today Show'.Al menos para la artista, el desenlace del Día de los Enamorados fue mucho más satisfactorio de lo que en principio tenía previsto, ya que solo unos días antes la estrella de la música estaba convencida de que el 14 de febrero le daría la excusa perfecta para aislarse del mundo en su dormitorio y dedicar unas horas a una tarea tan necesaria como la de aliviar tensiones.

"Me voy a pasar todo el día en la cama, porque no tengo a los niños aquí y estaré sola en mi habitación de hotel. Nadie me va a pedir nada ni me va a molestar. Va a ser genial, un San Valentín muy silencioso", explicaba al portal 'Entertainment Tonight'.De hecho, la intención de la intérprete -madre de tres hijos junto a su exmarido Gavin Rossdale- de cara al día más romántico del año pasaba en principio por celebrar otra festividad que, aunque ya no le afecta directamente, le recordaría a aquellos tiempos en los que no se veía atada a compromiso ni vínculo sentimental alguno.

"Hay que recordar que mucha gente estará celebrando el día de los solteros y, sinceramente, a ellos les diría que siempre vamos a encontrar algo por lo que sentirnos agradecidos. Y si tenemos dentro esa sensación de agradecimiento, acabaremos encontrando la paz. Al menos eso es lo que yo he experimentado", contaba.