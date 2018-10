Gwyneth Paltrow no tenía intención de casarse de nuevo hasta que conoció a Brad Falchuk

Han pasado escasos días desde que la actriz Gwyneth Paltrow y su ya marido, el productor Brad Falchuk, protagonizaran una boda de cuento de hadas en la exclusiva zona residencial de los Hamptons (Nueva York), un enlace tan idílico como caracterizado por el hermetismo con el que la pareja trató de evitar que se filtraran más detalles de los estrictamente necesarios a la prensa.

Sin embargo, en una entrevista publicada ahora y concedida una semana antes de pasar por el altar a Marie Claire, la flamante novia se sinceraba, entre otras cosas, sobre lo poco que le atraía la idea de casarse de nuevo hasta que conoció a su ya marido."Durante una larga temporada pensaba: 'No sé si lo haría otra vez'. Tenía a mis hijos y me decía: '¿Qué sentido tiene? Pero luego conocí a este hombre maravilloso y me di cuenta de que merecía la pena el compromiso. La verdad es que antes era el tipo de mujer de las que creían en el matrimonio y su simbolismo.

Y me encanta ser esposa. Me encanta haber creado un nuevo hogar", ha reflexionado en conversación con la revista.De hecho, la estrella de Hollywood -madre de dos hijos, Apple (14) y Moses (12), junto a su exmarido Chris Martin- ha demostrado durante buena parte de la charla que suscribe en su totalidad algunos de los preceptos más tradicionales que se desprenden de la vida marital y, ciertamente, de los poéticos discursos que suelen pronunciarse en los enlaces más conmovedores y edulcorados.

"Creo que el matrimonio es una institución muy valiosa, noble y bella, un reto y un estilo de vida en el que merece la pena embarcarse. No creo en la idea de que te casas y ya está, la boda es solo el comienzo de un largo camino. Creas una 'tercera entidad' y tienes que asegurarte de cuidarla y de protegerla durante el resto de tu vida", ha manifestado con orgullo sobre la envergadura del proyecto que acaba de emprender, de cuyo inicio fueron testigos el pasado fin de semana invitados tan célebres como Steven Spielberg, Cameron Diaz, Jerry Seinfeld o Robert Downey Junior.