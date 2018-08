Hacker que filtró fotos íntimas de celebridades solicita reducción de sentencia

Uno de los cuatro responsables del hackeo masivo de las cuentas de correo electrónico y iCloud de más de doscientos usuarios y, en consecuencia, de la filtración del material privado de docenas de celebridades como Jennifer Lawrence o Kate Upton, ha solicitado que se reduzca la pena de entre diez y dieciséis meses de cárcel que solicita para él la fiscalía.

El hombre de 26 años, llamado George Garofano, se declaró culpable el pasado abril de un cargo por acceder sin permiso a información protegida y fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 50.000 dólares. Ahora ha presentado una petición formal ante el juez para que considere la posibilidad de que se le aplique una condena menor cuya última parte pueda cumplir bajo arresto domiciliario, asegurando que siente un remordimiento sincero por su comportamiento pasado.

"No solo fue ilegal, también estuvo mal a nivel ético, y tardaré un tiempo en perdonarme por lo que hice. Me he decepcionado a mí mismo al hacer daño a tantas personas, a las víctimas, a mi familia y a mis amigos. Se trata de una parte de mi vida de la que siempre me arrepentiré porque no refleja quien soy como persona", ha asegurado.

Al mismo tiempo, George ha querido recordar que durante su adolescencia jamás se había visto envuelto en ningún altercado con la justicia y que, al margen de sus antecedentes penales, el estigma de sus acciones le perseguirá durante el resto de su vida, en especial en el pequeño pueblo en que se crió y continúa residiendo.Su representante legal, que sostiene que su cliente no jugó un papel principal en el hackeo, también ha hecho hincapié en que desde su arresto ha seguido varios programas de terapia y ha madurado: "Por supuesto que era lo suficientemente mayor como ser consciente de lo que estaba haciendo y saber que su conducta estaba mal. Pero ahora se presenta ante la corte habiendo madurado y aceptado la responsabilidad de sus actos".La decisión final del juez se conocerá a finales de este mes de agosto.