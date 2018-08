Halle Berry reacciona ante una foto suya en la habitación del príncipe Enrique

Esta semana las redes sociales rescataron una serie de fotografías antiguas del príncipe Enrique tomadas durante sus años como estudiante en el prestigioso colegio Eton.

En las imágenes, el nieto de Isabel II aparecía en uniforme mientras realiza sus deberes, asistía a clases de pintura o arte dramático y se divertía en las instalaciones del centro educativo, incluida en la habitación que ocupaba en aquella época.Un detalle en concreto de la decoración de su cuarto ha conseguido llamar poderosamente la atención de la esfera virtual: un póster de la actriz Halle Berry que ocupaba un lugar de honor en una de las paredes, entre el escritorio del joven Enrique y una cómoda en que reinaba un pequeño caos.

No resulta difícil llegar a la conclusión que, en aquella época, el hijo de Carlos y Diana era, al igual que otros muchos adolescentes y probablemente que sus compañeros de clase, un gran admirador de la chica Bond.Por supuesto, esa información no ha tardado en llegar a oídos de la propia Halle gracias a la velocidad de Twitter y ella ha reaccionado con sentido del humor ante el descubrimiento de que un día su imagen le alegró los descansos mientras estudiaba al joven Enrique.

"Ok, #Príncipe Enrique. ¡Te veo! #Halle Berry Poster @MissyElliott", ha escrito la actriz en su perfil, etiquetando a la rapera Missy Elliott en vista de que ella fue quien hizo célebre la frase "¿No te parezco un póster de Halle Berry?" en su canción 'Work It' de 2002.Lo que probablemente no se imaginaría en aquel momento ni el propio Enrique es que eventualmente se casaría con otra estrella de la pantalla: Meghan Markle, la actual duquesa de Sussex, que durante su etapa como protagonista de la serie 'Suits' también adornó un sinfín de pósteres gracias a su sofisticado estilo con un toque sexy.